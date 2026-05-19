بعد منافسة استمرت 7 دقائق.. لوحة غامضة تباع بسعر غير متوقع!

شهدت دار "كريستيز" للمزادات في أمسية استثنائية حققت فيها لوحة "رقم 7A، 1948" للفنان الأميركي الراحل بولوك سعراً تاريخياً بلغ 181 مليون دولار، محطماً بذلك رقمه القياسي السابق بأكثر من ثلاثة أضعاف، بعد منافسة محتدمة استمرت نحو سبع دقائق، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إلموندو" .

وتعد هذه اللوحة، المنجزة عام 1948، من أبرز أعمال بولوك الذي اشتهر بأسلوب "التنقيط" وساهم في تغيير مسار الفن الحديث بتحرره من المدرسة التقليدية.



ولم يكن بيع لوحة بولوك مجرد صفقة عابرة، بل جاء ضمن بيع الفنية الخاصة بالإعلامي الأمريكي الراحل صامويل إيرفينغ نيوهوس، والتي ضمت روائع لفنانين كبار. وشهد المزاد ذاته بيع منحوتة "دانايد" للنحات كونستانتين برانكوزي مقابل أكثر من 107 ملايين دولار، كما سجل الفنان الإسباني خوان ميرو رقماً قياسياً جديداً ببيع لوحته "بورتريه مدام K" المنجزة عام 1924 مقابل 53.5 مليون دولار.



من جهتها، واصلت أعمال تأكيد مكانتها العالمية في المزاد؛ إذ بيعت منحوتته البرونزية "رأس امرأة (فرناند)" المنجزة عام 1909 مقابل 48.3 مليون دولار، ولوحة "رجل يحمل غيتاراً" بـ 40.8 مليون دولار، بالإضافة إلى منحوتة "المرأة الحامل – النسخة الأولى" بـ 22.4 مليون دولار، ولوحة "رأس امرأة" بـ 14.4 مليون دولار.

وتأتي هذه الأرقام الخيالية لتؤكد استمرار الطلب القوي للأثرياء على الأعمال النادرة ذات القيمة التاريخية، باعتبارها رمزاً للقوة الاقتصادية والثقافية وليست مجرد زينة.