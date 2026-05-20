الإعدام لطالب قتل دكتوراً جامعياً بالأردن!

أصدرت الكبرى اليوم الأربعاء، حُكمًا قطعيًّا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق طالب في العقد الثاني من عمره، على خلفية إدانته بالقتل العمد للأكاديمي الدكتور أحمد صالح الزعبي، في الجريمة المروعة التي هزّت محافظة الكرك جنوبي البلاد في شهر تشرين الأول من عام 2024.وجاء في تفاصيل الحكم القضائي، أن الجاني ترصَّد للضحية، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في جامعة مؤتة، عقب خروجه من فور أداء صلاة ، حيث باغته بتوجيه 13 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، أسفرت عن مفارقته الحياة على الفور.وكان الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى وجّه في وقت سابق للمتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جرى على إثرها إيداعه سجون الإصلاح والتأهيل طوال فترة التحقيق والمحاكمة.وبيّنت تسجيلات كاميرات المراقبة والتحقيقات الرسمية، أن المتهم، وهو طالب في كلية الهندسة ونجل أحد أعضاء الهيئة التدريسية ذاتها، نفّذ جريمته دون وجود أي خلافات شخصية أو سابقة مع الدكتور الزعبي.وفي السياق ذاته، أفادت التقارير الطبية المنظورة أمام المحكمة، بأن المدان كان يعاني اضطرابات نفسية وسلوكية، خضع بسببها للمتابعة الطبية لدى للصحة النفسية لأكثر من عام قبيل صدور الحكم بحقه.