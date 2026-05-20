تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

اشتباكات داخل سوق السويداء تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اليمن

Lebanon 24
20-05-2026 | 15:46
A-
A+

اشتباكات داخل سوق السويداء تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اليمن
اشتباكات داخل سوق السويداء تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اليمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقي شقيقان مصرعهما، وأُصيب 3 مدنيين آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت داخل أحد الأسواق الشعبية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
Advertisement

وقالت مصادر محلية، إن خلافًا نشب بين شقيقين، وصاحب محل لبيع الهواتف المحمولة يتواجد وسط سوق السويداء بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شرقي محافظة تعز.

وذكرت المصادر، بأن الخلاف بين الطرفين تطور، لاحقًا، إلى اشتباك مسلح، بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل الشقيقين على الفور، وإصابة 3 مواطنين آخرين بجراح متفاوتة، كانوا يتواجدون بالتزامن في محيط موقع تبادل إطلاق النار.

وأشارت المصادر، إلى أن الواقعة الدامية، أثارت حالة من الذعر والهلع بين أوساط الأهالي، في ظل حالة من الانفلات الأمني تعيشها المناطق والمدن الواقعة تحت إدارة حكم ميليشيا الحوثي.

وتُعد اليمن، وفق تقارير توثيقية، أحد أكثر دول العالم التي يقتني فيها مواطنوه الأسلحة، إذ تُشير التقديرات إلى وجود ملايين قطع السلاح بحوزة المدنيين، ما يضعه في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في انتشار الأسلحة الفردية، ما يفاقم من جرائم القتل، ووقوع الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتخاصمة.
مواضيع ذات صلة
الناطقة بإسم اليونيفيل: نعرب عن قلقنا إزاء سقوط قتلى وجرحى بين جنودنا من جراء حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات في السويداء واستهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"كارثة" داخل ملعب في البيرو توقع قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات وتصعيد عسكري في جنوب مأرب يسفر عن خسائر بشرية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأسواق الشعبية

محافظة تعز

السويداء

جنوب غرب

السويدا

السويد

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-05-20
Lebanon24
10:01 | 2026-05-20
Lebanon24
08:33 | 2026-05-20
Lebanon24
07:53 | 2026-05-20
Lebanon24
06:51 | 2026-05-20
Lebanon24
06:31 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24