اشتباكات داخل سوق السويداء تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اليمن

لقي شقيقان مصرعهما، وأُصيب 3 مدنيين آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت داخل أحد في جنوب غربي اليمن.وقالت مصادر محلية، إن خلافًا نشب بين شقيقين، وصاحب محل لبيع الهواتف المحمولة يتواجد وسط سوق بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة ميليشيا ، شرقي محافظة تعز.وذكرت المصادر، بأن الخلاف بين الطرفين تطور، لاحقًا، إلى اشتباك مسلح، بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل الشقيقين على الفور، وإصابة 3 مواطنين آخرين بجراح متفاوتة، كانوا يتواجدون بالتزامن في محيط موقع تبادل إطلاق النار.وأشارت المصادر، إلى أن الواقعة الدامية، أثارت حالة من الذعر والهلع بين أوساط الأهالي، في ظل حالة من الانفلات الأمني تعيشها المناطق والمدن الواقعة تحت إدارة حكم ميليشيا الحوثي.وتُعد اليمن، وفق تقارير توثيقية، أحد أكثر دول العالم التي يقتني فيها مواطنوه الأسلحة، إذ تُشير التقديرات إلى وجود ملايين قطع السلاح بحوزة المدنيين، ما يضعه في المرتبة الثانية عالميًا بعد في انتشار الأسلحة الفردية، ما يفاقم من جرائم القتل، ووقوع الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتخاصمة.