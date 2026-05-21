لصوص المهرجان يعودون.. سرقة ساعة فاخرة جدا في مهرجان "كان"

سُرقت ساعة فاخرة من أحد نزلاء فندق "بالم بيتش" في مدينة كان جنوب ، حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وتتراوح قيمة الساعة، وهي من علامة " " الفاخرة، بين 700 ألف ومليون .

وبحسب المصدر، وقعت السرقة خلال تدافع قرب دورات المياه في الفندق الواقع على بولفار "لا كروازيت" الشهير.

وفي كل عام، تستهدف مجموعات منظمة من اللصوص المحترفين مجوهرات وساعات الأثرياء الذين يقصدون كان لحضور المهرجان، ما يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وكانت قد سجلت، العام الماضي، أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان.

وتعتمد شبكات السرقة أساليب متطورة، بينها تزوير الأرقام التسلسلية للساعات وتوفير علب وبيانات مزورة، بهدف إعادة بيعها بمبالغ كبيرة.