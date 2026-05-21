من نافذة تحاصرها النيران.. هكذا أنقذ الشرطي الأم وابنها

تمكّن أحد عناصر الاستجابة السريعة في الأميركية من تنفيذ عملية إنقاذ خطرة، بعدما حاصرت النيران أماً وطفلها داخل منزلهما في مدينة .

وبحسب مجلة People، تلقّت فرق السلامة العامة في كالامازو بلاغاً، يوم الجمعة 15 أيار عند الساعة 4:16 بعد الظهر، عن اندلاع حريق في مبنى سكني من طابقين يضم ثلاث وحدات سكنية. وعند وصول العناصر، تبيّن أن النيران اشتعلت في شرفة بالطابق الثاني، فيما كانت أم وطفلها عالقين داخل المنزل وغير قادرين على الخروج بسبب الدخان والنار.

وأظهرت لقطات كاميرا مثبتة على جسد أحد العناصر لحظات إنقاذ مؤثرة، حيث كانت الأم تمسك طفلها من نافذة الطابق الثاني وسط تصاعد الدخان. ووقف عنصر السلامة العامة أرنيت أسفل النافذة، طالباً منها أن ترمي الطفل باتجاهه.

وبعد لحظات من الترقب، ألقت الأم طفلها من النافذة، فتمكن أرنيت من التقاطه بسلام، قبل أن يسلمه فوراً إلى أحد العاملين في المكان.

وبسبب تضرر الدرج الداخلي جراء الحريق، استخدم عناصر الإنقاذ سلماً أرضياً للوصول إلى النافذة، حيث تمكنت الأم من النزول بعد وقت قصير. ونُقل الاثنان إلى مستشفى قريب للاطمئنان عليهما، لكن السلطات أكدت أنهما لم يتعرضا لأي إصابات.

أما سكان الوحدتين الأخريين في الطابق الأرضي، فقد تمكنوا من مغادرة المبنى بأمان ومن دون تسجيل إصابات.

وخلال إخماد الحريق، اضطر رجال الإطفاء إلى إزالة أجزاء من السقف والواجهة للوصول إلى ألسنة اللهب التي امتدت إلى ، فيما عملت فرق أخرى من داخل المبنى على فتح أجزاء من السقف لملاحقة النيران.

ولا يزال سبب اندلاع الحريق قيد التحقيق.