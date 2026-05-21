|
منوعات

بسبب "هانتا فيروس".. توقيف شاب هدد بإطلاق نار في متجر وولمارت

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:08
بسبب هانتا فيروس.. توقيف شاب هدد بإطلاق نار في متجر وولمارت
أوقفت السلطات الأميركية رجلاً من ولاية أركنساس، بعد اتهامه بتهديده بتنفيذ إطلاق نار جماعي في متجر وولمارت محلي، في حال أدى تفشي فيروس هانتافيروس إلى إغلاق شبيه بما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020.
وبحسب مجلة People، أعلن شريف مقاطعة ماريون، غريغ ألكسندر، في بيان صدر في 15 أيار، توقيف آرون كيث باينوم، البالغ 20 عاماً، وتوجيه تهمة التهديد الإرهابي من الدرجة الأولى إليه، وهي جناية من الفئة D، إضافة إلى تهمة الاتصالات المزعجة، وهي جنحة من الفئة A. وحددت كفالته بمبلغ 2500 دولار.

وجاء التوقيف بعد تحقيق في تهديدات نُشرت عبر الإنترنت. ووفق البيان، تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي بلاغاً في 9 أيار يفيد بأن شخصاً داخل لعبة جماعية عبر الإنترنت هدد بتنفيذ إطلاق نار في متجر وولمارت القريب منه، إذا أُعيد فرض الإغلاق في البلاد بسبب فيروس هانتافيروس.

وقدّم صاحب البلاغ اسم المستخدم داخل اللعبة، إضافة إلى تسجيل من داخلها يتضمن التهديدات. وبعد إصدار مذكرة إلى الشركة المالكة للعبة في 11 أيار، تم تحديد باينوم كمالك للحساب المرتبط بالتهديدات المزعومة. وفي 13 أيار، أحال مكتب الـFBI في فايتفيل المعلومات إلى مكتب شريف مقاطعة ماريون.

وبعد ذلك، حصل المحققون على مذكرة تفتيش لمنزل باينوم، إضافة إلى إفادة سبب محتمل لتوقيفه. وفي 15 أيار، صادرت السلطات جهاز كمبيوتر وملحقاته، ثم أوقفت باينوم ونقلته إلى مركز احتجاز مقاطعة ماريون من دون وقوع أي إشكال.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من تفشي سلالة نادرة من فيروس هانتافيروس على متن سفينة الرحلات MV Hondius، ما أدى إلى ثلاث وفيات وما لا يقل عن 10 إصابات مؤكدة. وتتميز هذه السلالة، وفق التقرير، بإمكانية انتقالها بين البشر، وهي خاصية غير شائعة في السلالات الأكثر انتشاراً من الفيروس.

وعادةً ما ينتقل هانتافيروس إلى البشر عبر التعرض للقوارض المصابة أو ملامسة بولها أو فضلاتها أو لعابها، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي سياق متصل، فتحت السلطات الصحية في ولاية كولورادو تحقيقاً بعد وفاة شخص بالغ بالفيروس. وأكدت وزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو أن الضحية من مقاطعة دوغلاس أصيب بالفيروس المنقول عبر القوارض، مشيرة إلى أن هذه الحالة غير مرتبطة بتفشي السفينة السياحية الأخير.
وضع 41 أميركياً تحت المراقبة الصحيّة بسبب فيروس "هانتا"
فرنسا تدعو إلى تنسيق أوسع للبروتوكولات الصحية بالاتحاد الأوروبي بسبب فيروس "هانتا"
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
بمصائد... بدء تعقب قوارض فيروس "هانتا"
