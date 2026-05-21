أراد اختبار ميزة الخوض في المياه.. فغرق بسيارته الـتسلا في البحيرة!

Advertisement

أوقفت الشرطة الأميركية في ولاية سائقاً يُدعى ماكدانيال، بعدما قاد سيارة " سايبرتراك" عمداً داخل بحيرة "غرايبفاين" بهدف اختبار خاصية "الخوض في المياه"، مما أدى إلى غرق المركبة جزئياً وتسرب المياه إليها، واضطرار الركاب للفرار عبر النوافذ قبل تدخل فرق الإنقاذ لسحبها.واعترف السائق بفعلوته "عن قصد"، رغم تحذيرات شركة "تسلا" في وثائقها من أن هذه الميزة مخصصة للمياه الضحلة فقط، وأن الأضرار الناجمة عنها لا يشملها الضمان.وقد وجهت السلطات للمتهم، الذي أُطلق سراحه لاحقاً، قائمة مخالفات غير مألوفة، شملت قيادة مركبة في منطقة غير مخصصة، وعدم حيازة ترخيص لمركبة مائية، وخلو السيارة من سترات النجاة ومعدات الأمان كمطفأة الحريق.