أراد اختبار ميزة الخوض في المياه.. فغرق بسيارته الـتسلا في البحيرة!

|
متفرقات
أراد اختبار ميزة "الخوض في المياه".. فغرق بسيارته الـ"تسلا" في البحيرة!
Lebanon 24
21-05-2026
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت الشرطة الأميركية في ولاية
تكساس
سائقاً يُدعى
جيمي
ماكدانيال، بعدما قاد سيارة "
تسلا
سايبرتراك" عمداً داخل بحيرة "غرايبفاين" بهدف اختبار خاصية "الخوض في المياه"، مما أدى إلى غرق المركبة جزئياً وتسرب المياه إليها، واضطرار الركاب للفرار عبر النوافذ قبل تدخل فرق الإنقاذ لسحبها.
واعترف السائق بفعلوته "عن قصد"، رغم تحذيرات شركة "تسلا" في وثائقها من أن هذه الميزة مخصصة للمياه الضحلة فقط، وأن الأضرار الناجمة عنها لا يشملها الضمان.
وقد وجهت السلطات للمتهم، الذي أُطلق سراحه لاحقاً، قائمة مخالفات غير مألوفة، شملت قيادة مركبة في منطقة غير مخصصة، وعدم حيازة ترخيص لمركبة مائية، وخلو السيارة من سترات النجاة ومعدات الأمان كمطفأة الحريق.
هولندا أول دولة أوروبية توافق على نظام القيادة الذاتية الكامل من "تسلا"
"سأسأل زوجتي".. فيديو لأردوغان ينتشر ويتصدر الترند
"سأسأل زوجتي".. فيديو لأردوغان ينتشر ويتصدر الترند
موجة حرّ تجتاح الهند.. الشوارع تفرغ والمزارعون يعملون ليلاً
موجة حرّ تجتاح الهند.. الشوارع تفرغ والمزارعون يعملون ليلاً
حركة طالبان تُشرّع زواج الفتيات ابتداءً من سن التاسعة
حركة طالبان تُشرّع زواج الفتيات ابتداءً من سن التاسعة
بسبب "هانتا فيروس".. توقيف شاب هدد بإطلاق نار في متجر وولمارت
بسبب "هانتا فيروس".. توقيف شاب هدد بإطلاق نار في متجر وولمارت
من نافذة تحاصرها النيران.. هكذا أنقذ الشرطي الأم وابنها
من نافذة تحاصرها النيران.. هكذا أنقذ الشرطي الأم وابنها
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
