لم يعد نافعاً للحصول على الإقامة.. قانون جديد يشدد الخناق على الأجانب

أصدر قانوناً جديداً لمكافحة شرعنة أوضاع المهاجرين عبر الزيجات الوهمية.وبموجب التشريع الجديد، يُشترط لتقدم الأجنبي بطلب الحصول على إقامة مبسطة مرور ثلاث سنوات على الزواج من مواطن روسي مع الإقامة الدائمة في البلاد. كما استحدث القانون شرطاً إضافياً يوجب وجود طفل مشترك يحمل الجنسية الروسية، مع إثبات العيش المشترك معه أمام المحكمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.وينص القانون على الإلغاء الفوري للإقامة في حال إبطال المحكمة للزواج أو التبني. وعقّب مؤكداً أن هذه الإجراءات ستجعل اللجوء للزيجات الصورية عديم الفائدة للحصول السريع على الوثائق.