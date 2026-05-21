Najib Mikati
اكتشاف ديناصور عملاق... عاش قبل 120 مليون سنة

Lebanon 24
21-05-2026 | 23:00
اكتشاف ديناصور عملاق... عاش قبل 120 مليون سنة
أعلن فريق من الباحثين في تايلاند وبريطانيا، عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة يُعتقد أنه الأكبر الذي تم توثيقه في منطقة جنوب شرق آسيا حتى الآن.
وجاء هذا الاكتشاف بعد العثور عام 2016 على عظام أرجل متحجرة على ضفة بركة في شمال شرق تايلاند، قبل أن تؤكد الدراسات لاحقًا أنها تعود إلى نوع جديد أُطلق عليه اسم "ناغاتيتان تشايافومينسيس".

وينتمي هذا الديناصور إلى فصيلة الصوروبودات، وهي مجموعة من الديناصورات العاشبة الضخمة ذات الأعناق الطويلة، والتي تضم أنواعا شهيرة مثل الدبلودوكس والبرونتوصور.

وبحسب التقديرات العلمية، بلغ وزن هذا الكائن نحو 27 طنا، فيما وصل طوله إلى حوالي 27 مترًا، ما يجعله أكبر بنحو أربعة أضعاف حجم التيرانوصور ركس من حيث الوزن.

كما يُعتقد أن هذا الديناصور عاش خلال أواخر العصر الطباشيري المبكر قبل نحو 120 إلى 100 مليون سنة، وكان من آخر الأنواع العملاقة من فصيلة الصوروبودات التي عاشت في المنطقة، قبل أن تؤدي التغيرات البيئية وارتفاع مستويات البحار إلى تغيير طبيعة الموائل. (العربية)
اكتشاف شيء غريب في كوكب عملاق "محظور" بحجم نجمه تقريباً
ليس كما في الأفلام.. اكتشاف ديناصور في كوريا بحجم "كلب" صغير
عاشت قبل 66 مليون عام... إكتشاف أقدم سلحفاة في مصر (صور)
اكتشاف علمي.. كيف تفك "جماجم الطيور" لغز ذكاء الديناصورات؟
