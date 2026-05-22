منوعات

عشرون مرة فوق العالم.. بريطاني يعزز رقمه القياسي على إيفرست

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:23
عشرون مرة فوق العالم.. بريطاني يعزز رقمه القياسي على إيفرست
حقق المتسلق البريطاني كينتون كول إنجازاً جديداً، بعدما صعد إلى قمة جبل إيفرست للمرة العشرين في مسيرته، معززاً رقمه القياسي كأكثر متسلق غير شيربا وصولاً إلى أعلى قمة في العالم.

وبحسب صحيفة The Independent، قال مسؤولون في مجال التسلق إن كول، البالغ 52 عاماً، بلغ قمة الجبل التي ترتفع 8849 مترا قبل فجر الجمعة، قبل أن يبدأ النزول نحو المخيمات الأدنى.

وقال إيشواري بوديل، من شركة Himalayan Guides المنظمة للرحلة، إن المتسلق البريطاني كان في طريقه إلى أسفل الجبل بعد إتمام الصعود بنجاح.

British climber extends his own Everest record with 20th ascent | The Independent

ووصف لوكاس فورتنباخ، من شركة Furtenbach Adventures النمساوية والمتسلق الذي وصل إلى إيفرست أربع مرات، إنجاز كول بأنه “إعادة هادئة لكتابة الأرقام القياسية”، قائلاً إنه حقق عدداً من الصعود إلى إيفرست يفوق أي متسلق غير شيربا، ومع ذلك يبدو كأنه يقوم “بنزهة أخرى في التلال”.

وكان كول قد صعد إلى إيفرست للمرة الأولى عام 2004، وكرر الإنجاز في معظم السنوات اللاحقة، باستثناء الأعوام التي أُغلق فيها الجبل لأسباب مختلفة. لكنه شدد على أن بلوغ القمة لا يصبح أمراً عادياً مهما تكرر.

وقال في بيان إن صعود إيفرست “لا يصبح أسهل ولا أقل رهبة”، مضيفاً أن الوقوف على أعلى قمة في العالم للمرة العشرين يحمل شعوراً خاصاً، وأنه يعتمد على كل خبرته للتحرك بأمان في هذه البيئة القاسية.

ورغم إنجاز كول، لا يزال الرقم القياسي المطلق لعدد مرات صعود إيفرست بحوزة الشيربا النيبالي كامي ريتا، الذي بلغ القمة 32 مرة.

ومنذ أول صعود تاريخي إلى إيفرست عام 1953 على يد النيوزيلندي إدموند هيلاري والشيربا تينزينغ نورغاي، وصل إلى القمة أكثر من 8000 شخص، كثيرون منهم أكثر من مرة.

 

