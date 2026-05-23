مع اقتراب عيد الأضحى والإجازات.. إحذروا العروض السياحية المزيفة قبل الدفع

مع اقتراب مواسم الأعياد والإجازات، يتزايد خطر التعرّض لعمليات الاحتيال الإلكتروني في ظل اندفاع كثير من العائلات والأفراد للبحث عن عروض سفر منخفضة التكلفة وحجوزات سريعة لقضاء العطلات، وهو ما تستغله شبكات الاحتيال الرقمي للإيقاع بالضحايا عبر مواقع مزيفة وصفحات وهمية تعرض عروضاً تبدو مغرية بشكل لافت.وفي هذا الإطار، كثّفت تحذيراتها من العروض السياحية الوهمية، موضحة أبرز أساليب الخداع والعلامات التي تكشف عمليات الاحتيال، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب الوقوع ضحية لخسائر مالية أو حجوزات غير حقيقية.وحدّدت 6 علامات رئيسية يجب على المسافرين الانتباه إليها لتمييز العروض الوهمية:- الأسعار الزهيدة بشكل غير منطقي: عرض أسعار تقل بفارق شاسع وغير مبرر عن أسعار السوق الرسمية.- الضغط النفسي والاستعجال: إجبار العميل على الدفع الفوري بحجة قرب نفاد التذاكر أو انتهاء الحصري.- طلب التحويل لحسابات شخصية: اشتراط تحويل قيمة الحجز إلى حسابات مصرفية بأسماء أفراد لا بأسماء الشركات.- روابط الدفع المجهولة: إرسال روابط دفع إلكترونية من مصادر غير معتمدة أو مشبوهة.- الأخطاء الإملائية والنطاقات الغريبة: وجود أخطاء في كتابة أسماء المواقع أو استخدام نطاقات (Domains) غير مألوفة تحاكي المواقع الأصلية بفروق طفيفة.- ضعف سجل الحساب الرقمي: صفحات تواصل اجتماعي حديثة النشأة، تفتقر إلى تاريخ تفاعلي أو تحتوي على تقييمات مريبة.5 قواعد ذهبية للحماية والوقاية الأمنيةودعت شرطة دبي المواطنين والراغبين في السفر إلى اتخاذ الحيطة والحذر الشديدين، والالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:- التعامل الحصري مع الشركات المرخصة، اعتماد المنصات الرسمية، التدقيق الصارم في الروابط الإلكترونية (URL) بعناية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، سرية البيانات الائتمانية والامتناع التام عن مشاركة تفاصيل البطاقات البنكية، أو كلمات المرور، أو الرموز السرية المؤقتة (OTP) مع أي جهة، عدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ظرف لحسابات بنكية مجهولة أو تعود لأفراد.