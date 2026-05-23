مشهد مؤثر في كينيا.. فيل رضيع يعانق والدته بعد إنقاذه

في قصة مؤثرة من الحياة البرية، نجح فريق من خبراء الحفاظ على الحيوانات في كينيا بإعادة صغير فيل يبلغ من العمر شهرين إلى قطيعه، بعد أن جرفته مياه نهر هائج وأبعدته عن والدته لساعات طويلة.وبحسب منظمة "Save the Elephants"، فقد وقع الحادث أثناء عبور قطيع يُعرف باسم "The Virtues" لنهر "إواسو نيرو" المتضخم بالمياه قرب منطقة لارسينز في كينيا، حيث جرفت المياه الصغير بعيدًا عن عائلته، ليبقى وحيدًا لأكثر من ثلاث ساعات، وهي مدة خطيرة جدًا بالنسبة لفيل بهذا العمر.البداية كانت عندما لاحظ عدد من السياح وجود الفيل الصغير وحيداً، فسارعوا لإبلاغ الجهات المختصة، لتنطلق بعدها عملية إنقاذ مشتركة شاركت فيها منظمة "احموا الفيلة" ومحمية "Lewa Wildlife Conservancy" وحراس محمية سامبورو الوطنية.ونقل الفريق الصغير لمسافة تقارب ثلاث ساعات إلى محمية "Buffalo Springs" الوطنية، في محاولة دقيقة لإعادته إلى والدته دون أن يرفضه القطيع بسبب تغير رائحته بعد غيابه .لكن المفاجأة كانت في الحيلة التي استخدمها المنقذون لإنجاح المهمة، إذ قاموا بتغطية الصغير بروث فيلة طازج لإخفاء أي روائح غريبة قد تمنع القطيع من التعرف عليه أو تقبله مجددًا.وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها المنظمة، بدا القطيع حذراً في البداية، قبل أن يقترب أفراد العائلة تدريجيًا من الصغير، ليعود أخيراً إلى أحضان والدته، حيث شوهد وهو يلامسها بخرطومه ويلعب مجددًا مع باقي الصغار.وقالت المنظمة في تعليقها: إن "إعادة صغار الفيلة الضائعة إلى عائلاتها في البرية مهمة دقيقة وصعبة.. وعندما تنجح، يبدو الأمر أشبه بالسحر".ويؤكد خبراء الحياة البرية أن انفصال صغار الفيلة عن القطيع قد يتحول بسرعة إلى تهديد حقيقي لحياتها، إذ تعتمد بشكل كامل على الأم والمجموعة في الحماية والغذاء والتنقل، خاصة قرب الأنهار والمناطق الوعرة.كما كشفت المنظمة أن صغير فيل آخر جرى إنقاذه مؤخراً، لكنه لم يتمكن من العودة إلى قطيعه، ويتلقى حالياً رعاية متخصصة تمهيدًا لإعادته مستقبلًا إلى الحياة البرية.