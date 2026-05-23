تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بطارية متنقلة تشتعل داخل مصعد وتثير حالة ذعر في روسيا

Lebanon 24
23-05-2026 | 10:09
A-
A+

بطارية متنقلة تشتعل داخل مصعد وتثير حالة ذعر في روسيا
بطارية متنقلة تشتعل داخل مصعد وتثير حالة ذعر في روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت كاميرات المراقبة لحظة مرعبة حين اشتعلت بطارية متنقلة داخل حقيبة امرأة كانت داخل مصعد صغير، ما أدى إلى امتلاء المكان بالدخان الكثيف واحتجازها للحظات وسط النيران.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، دخول المرأة بهدوء إلى المصعد قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد من حقيبتها بشكل مفاجئ، وفقًا لتقرير الصحفي جو مانين.
Advertisement


وبمجرد إغلاق الأبواب، انفجرت البطارية واندلعت ألسنة لهب داخل الحقيبة، ما دفع المرأة إلى إلقائها على الأرض بسرعة في محاولة للنجاة. وسرعان ما بدأت النيران تنتشر داخل المساحة الضيقة، فيما غمر الدخان الكثيف المكان وأصبح التنفس صعبًا. 

وحاولت المرأة الضغط على أزرار المصعد والطرق على الباب مرارًا، بينما كانت تغطي وجهها وتتحرك بشكل مرتبك وسط تصاعد الحريق. كما ظهرت وهي تحاول إخماد النيران بيديها دون جدوى.

وبعد لحظات من الذعر، فُتحت أبواب المصعد أخيرًا، ما سمح لها بالخروج بسرعة قبل أن يسيطر الدخان تمامًا على المكان. وأكدت المصادر أنها لم تُصب بأي أذى.

ووقع الحادث في مبنى سكني شاهق بمدينة سورغوت الروسية، وفق ما نقلته وكالة إيست 2 ويست نيوز. ولم تُسجل أي استجابة من خدمات الطوارئ في المدينة، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.

وتسلط هذه الحادثة، التي جاءت بعد سلسلة حوادث مشابهة حول العالم، الضوء على المخاطر المحتملة للبطاريات المتنقلة، إذ يمكن أن تشتعل بسبب خلل داخلي، أو ارتفاع الحرارة أو عيوب تصنيع أو تلف ناتج عن الشحن غير السليم، وفق تحذيرات الجهات المختصة.

ما دفع المختصين إلى التشديد على ضرورة التعامل الحذر مع أجهزة الشحن المحمولة وتجنب تركها في أماكن مغلقة أو معرضة للحرارة.
مواضيع ذات صلة
الصين تُصعّد حملة مكافحة الفساد داخل صفوف الحزب الحاكم
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّصال يُثير حالة من الرعب في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مجازر متنقّلة… استهدافات وغارات إسرائيلية متتالية وسقوط شهداء وجرحى (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر: منظومة صواريخ أرض جو إيرانية متنقلة هي التي أسقطت المقاتلة الأميركية أمس
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24

خدمات الطوارئ

البريطانية

البريطاني

روسيا

الروس

طاريا

جو ما

طاني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-23
Lebanon24
04:00 | 2026-05-23
Lebanon24
03:52 | 2026-05-23
Lebanon24
01:10 | 2026-05-23
Lebanon24
01:00 | 2026-05-23
Lebanon24
00:14 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24