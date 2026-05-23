بطارية متنقلة تشتعل داخل مصعد وتثير حالة ذعر في روسيا

شهدت كاميرات المراقبة لحظة مرعبة حين اشتعلت بطارية متنقلة داخل حقيبة امرأة كانت داخل مصعد صغير، ما أدى إلى امتلاء المكان بالدخان الكثيف واحتجازها للحظات وسط النيران.وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة ذا صن ، دخول المرأة بهدوء إلى المصعد قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد من حقيبتها بشكل مفاجئ، وفقًا لتقرير الصحفي جو مانين.وبمجرد إغلاق الأبواب، انفجرت البطارية واندلعت ألسنة لهب داخل الحقيبة، ما دفع المرأة إلى إلقائها على الأرض بسرعة في محاولة للنجاة. وسرعان ما بدأت النيران تنتشر داخل المساحة الضيقة، فيما غمر الدخان الكثيف المكان وأصبح التنفس صعبًا.وحاولت المرأة الضغط على أزرار المصعد والطرق على الباب مرارًا، بينما كانت تغطي وجهها وتتحرك بشكل مرتبك وسط تصاعد الحريق. كما ظهرت وهي تحاول إخماد النيران بيديها دون جدوى.وبعد لحظات من الذعر، فُتحت أبواب المصعد أخيرًا، ما سمح لها بالخروج بسرعة قبل أن يسيطر الدخان تمامًا على المكان. وأكدت المصادر أنها لم تُصب بأي أذى.ووقع الحادث في مبنى سكني شاهق بمدينة سورغوت الروسية، وفق ما نقلته وكالة إيست 2 نيوز. ولم تُسجل أي استجابة من في المدينة، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.وتسلط هذه الحادثة، التي جاءت بعد سلسلة حوادث مشابهة حول العالم، الضوء على المخاطر المحتملة للبطاريات المتنقلة، إذ يمكن أن تشتعل بسبب خلل داخلي، أو ارتفاع الحرارة أو عيوب تصنيع أو تلف ناتج عن الشحن غير السليم، وفق تحذيرات الجهات المختصة.ما دفع المختصين إلى التشديد على ضرورة التعامل الحذر مع أجهزة الشحن المحمولة وتجنب تركها في أماكن مغلقة أو معرضة للحرارة.