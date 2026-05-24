مصرع أم وطفليها في حادث مأساوي في الجزائر

لقيت سيدة في الثلاثين من عمرها وطفلاها البالغان من العمر عامين وثلاثة أعوام مصرعهم، ، إثر سقوطهم من أعلى جسر “صالح باي” في بلدية شرقي ، في حادث مأساوي خلّف صدمة واسعة في الأوساط المحلية وتفاعلاً كبيراً عبر .

وأفادت المدنية في الجزائر، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن الضحايا فارقوا الحياة في مكان الحادث قبل أن يتم نقل جثامينهم إلى في قسنطينة.

وبحسب التفاصيل، فقد تلقت فرق الإسعاف بلاغاً يفيد بسقوط الأم وطفليها من أعلى ، لتنتقل على الفور إلى موقع الحادث وتباشر عمليات التدخل، إلا أن المعاينة الأولية أكدت وفاتهم جميعاً.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن والأسى بين سكان المدينة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الرسمية.