منوعات
"مسألة حسابية" بسيطة تشعل الإنترنت!
Lebanon 24
25-05-2026
|
00:48
أثارت مسألة حسابية بسيطة جدلاً واسعاً على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد نشرها عبر منصة "إكس" من قبل حساب متخصص في الألغاز الذهنية، ما دفع آلاف المستخدمين إلى استعادة قواعد العمليات الحسابية الأساسية؛ معادلة أربكت المتابعين وتضمنت المسألة المعادلة التالية: (5×8−9+7).
وبحسب صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، واجه العديد من المستخدمين صعوبة في الوصول إلى الإجابة الصحيحة، رغم أن المسألة تُدرَّس عادة في المرحلة الابتدائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حل المعادلة يعتمد على قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة باسم "بيمداس"، والتي تعني: الأقواس، الأسس، الضرب، القسمة، الجمع، والطرح.
وبما أن المعادلة لا تحتوي على أقواس أو أسس، فإن الخطوة الأولى تكون تنفيذ عملية الضرب:
5×8=40 لتصبح المعادلة: 40−9+7
ثم تُحل عمليتا الطرح والجمع من اليسار إلى اليمين، لتكون النتيجة النهائية: 40−9+7=38
وأوضحت الصحيفة أن بعض المستخدمين أخطأوا عند تنفيذ عملية الجمع قبل الطرح، ما قادهم إلى نتيجة مختلفة وغير صحيحة.
وأكدت أن مثل هذه الألغاز الذهنية تساعد على تنشيط الذاكرة وتعزيز مهارات التفكير وحل المشكلات. (سكاي نيوز عربية)
