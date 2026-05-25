نفوق 150 بقرة بمرض غامض.. والسلطات تحذر من اللحوم الملوثة

نفقت نحو 150 بقرة بسبب مرض مجهول ينقله القراد في الجزء الأوسط من ، حسبما أفادت محطة أوكابي الإذاعية المحلية.

Advertisement

وذكرت الإذاعة أنه: "تم تسجيل نفوق 150 رأسا من الماشية. ظهرت الحالات الأولى قبل ثلاثة أشهر نتيجة مرض تنقله القراد".



ويرى المزارعون المحليون في إقليم الكونغو الوسطى أن سبب تفشي المرض هو نقل الحيوانات من الدول المجاورة إلى هذه المنطقة في أواخر كانون الأول. وتظهر على الأبقار المصابة علامات الإرهاق، واضطراب في التنسيق الحركي، وفقدان الشهية.



وتتخذ السلطات المحلية بالفعل إجراءات لمنع وصول لحم الحيوانات المصابة إلى الأسواق. (روسيا اليوم)