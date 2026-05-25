"بيت سليمان الصائغ".. معلم بارز يستحضر ملامح الحياة القديمة وتاريخ الموصل

يبرز "بيت سليمان الصائغ" التراثي في محلة الميدان بقلب مدينة القديمة، كمعلم معماري وحضاري بارز يستحضر ملامح الحياة الموصلية القديمة، بعد نجاح جهود مفتشية آثار وتراث في ترميمه وإعادة تأهيله إثر الدمار الذي لحق به خلال الحروب السابقة.وقد جرى تحويل الدار الأثرية، التي تتميز بطرزها المعمارية الفريدة، إلى مركز توثيقي ومتحف افتراضي ذكي يروي تاريخ الموصل عبر مختلف العصور، بدءاً من الفترات الإسلامية وصولاً إلى العصر الحديث.