نزهة برية تتحول إلى مأساة.. ثور "بيسون" ينهي حياة سيدة أميركية

لقيت سيدة سبعينية مصرعها إثر تعرضها لهجوم عنيف من ثور "بيسون" ، أثناء قيامها بنزهة سير على الأقدام برفقة زوجها في إحدى المحميات الطبيعية بالولايات المتحدة.وأوضحت التقارير المحلية أن الحادثة وقعت عندما اقتربت السيدة وزوجها دون قصد من قطيع لثيران البيسون، مما أثار حفيظة أحد الثيران الضخمة الذي اندفع نحوها بسرعة فائقة وقام بنطحها ودهسها، مما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة الخطورة فارقت على إثرها الحياة قبل وصول فرق الإسعاف.