اقتحم مكان عمله وضربه.. تفاصيل الاعتداء على عامل في مصر

Advertisement

يجري رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، تحريات لكشف ملابسات تعرض عامل بمطعم لاعتداء بالضرب على يد شخص، بمدينة 6 أكتوبر، لخلاف سابق بينهما، وأخطرت للتحقيق.تلقت بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال الفحص، أن عامل بمطعم تعرض لاعتداء على يد شخص، حيث اقتحم مكان عمله، واعتدى عليه بالضرب.توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم، متعلقة بالعمل، وراء ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.