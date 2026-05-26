منوعات
مصر تواجه ظاهرة الألعاب النارية لحماية الأطفال خلال العيد
Lebanon 24
26-05-2026
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحرص أجهزة الأمن
المصرية
بوزارة الداخلية على مواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية و"البمب والصواريخ" خلال أيام
عيد الأضحى
المبارك، لما تمثله من خطورة داهمة و"قنبلة موقوتة" تهدد سلامة وأمن الأطفال والمواطنين في الشوارع، فضلاً عن إحداثها لحالة من الإزعاج والذعر والحرائق في بعض الأحيان بسبب الاستخدام الخاطئ والمستهتر.
الحملات الأمنية المكبرة استهدفت الورش والمخازن السرية لترويج هذه المواد، وبشكل خاص في مناطق الجمالية ووسط
القاهرة
والمحافظات، والتي تعد المعاقل الرئيسية لتجارة هذه الألعاب غير المرخصة.
وأسفرت الحملات عن ضبط ملايين العبوات من الصواريخ والشماريخ ذات الأحجام الكبيرة والخطيرة قبل ترويجها في الأسواق.
وأكدت
وزارة الداخلية
أن حيازة وتجارة هذه المواد تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة، وأن الحملات مستمرة طوال أيام العيد لضبط أي بائع متجول أو تاجر يحاول ترويج هذه الألعاب للأطفال، لضمان قضاء عيد آمن وخالٍ من الإصابات المأساوية التي قد تسرق فرحة الأسر بأبنائهم.
