قتلى وإصابات خطيرة... انفجار خزان كيميائي يهزّ هذه المنطقة!

وأكدت إدارة إطفاء لونغفيو، في بيان مشترك مع شركة نيبون داينوايف للتغليف والجهات المحلية، تسجيل "وفيات مرتبطة بالحادث" إلى جانب "عدد من الإصابات الخطيرة".ولم يتم حتى الآن تحديد الحصيلة النهائية للضحايا، فيما لا تزال صورة الحادث في مدينة لونغفيو، القريبة من الحدود بين ولايتي وأوريغون، غير مكتملة.ووفق البيان، استجابت فرق الطوارئ بعد انفجار خزان يحتوي على مادة كيميائية بيضاء صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه "لا توجد تهديدات فورية على السكان في المنطقة".وقال رئيس والإنقاذ في كاوليتز، سكوت جولدستين، إن عدد الوفيات لا يزال ، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم رجل إطفاء، مع تفاوت في شدة الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة.وأضاف أن الخزان المنفجر تبلغ سعته نحو 80 ألف جالون (حوالي 300 ألف لتر)، وكان ممتلئًا بنسبة تقارب 60%.