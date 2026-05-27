متفرقات

حادثة خطيرة.. سمكة قرش تهاجم مراهقًا (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2026 | 01:55
حادثة خطيرة.. سمكة قرش تهاجم مراهقًا (فيديو)
نُقل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا إلى أحد مستشفيات ولاية تكساس الأميركية، عقب تعرضه لهجوم من سمكة قرش أثناء وجوده في عرض البحر قرب منطقة غالفستون، في حادثة استدعت تدخّلًا عاجلًا من خفر السواحل وفرق الإنقاذ.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الحادث ظهر يوم الاثنين 25 أيار، حين كان الفتى على متن قارب برفقة والده وشخص آخر، قبل أن يتعرّض لعضّة سمكة قرش أثناء محاولة المجموعة سحبها إلى داخل القارب.

وأفادت التقارير بأن والد الفتى سارع إلى وضع عاصبة على ساق ابنه للحد من النزيف الحاد، فيما جرى التواصل فورًا مع خفر السواحل الأميركي لطلب المساعدة.

وأضافت المصادر أن القارب كان قد تعرّض لعطل في عرض البحر، ما أدى إلى بقائه لساعات قبل الوصول إلى اليابسة، وهو ما ساهم في تدهور حالة المراهق الصحية نتيجة الإصابة.

وعقب وصول فرق الإنقاذ، تم وضع عاصبة إضافية للسيطرة على النزيف، بينما شارك عناصر خفر السواحل في تقديم الإسعافات الأولية إلى حين نقل المصاب إلى المستشفى.

وتم نقل الفتى إلى المركز الطبي التابع لجامعة تكساس في غالفستون لتلقي العلاج، في وقت لم تُعلن فيه السلطات حتى الآن عن طبيعة إصابته أو وضعه الصحي النهائي.

وأشارت التقارير إلى أن المراهق كان في حالة وعي أثناء عملية الإنقاذ، فيما لا تزال ملابسات الحادث، بما في ذلك نوع سمكة القرش وأسباب تعطل القارب، قيد التحقيق.

ولم تُصدر الجهات الرسمية، بما فيها خفر السواحل الأميركي، أي توضيح إضافي حول الحادث حتى الآن. (آرم نيوز) 

