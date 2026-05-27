بسبب اليانصيب... جنى الملايين!

أعلن موقع "آي " التشيكي أن مواطنا فاز بمبلغ قياسي في بلغ 2.911 مليار كورونة تشيكية بواقع 120 مليون ، مسجلا رقما قياسيا جديدا في البلاد.

وذكر التقرير أن الفائز، الذي لم تُكشف هويته حفاظا على خصوصيته، حقق هذا الإنجاز في أحدث سحب للعبة، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في أيار 2015، عندما فاز مواطن تشيكي آخر بمبلغ 2.47 مليار كورونة (نحو 100 مليون يورو).



وتعد هذه الجائزة الضخمة حدثا استثنائيا في تاريخ اليانصيب التشيكي، حيث تثير اهتماما واسعا لدى الجمهور المحلي والدولي على حد سواء. ولم يُعلن بعد عما إذا كان الفائز قد تقدّم لاستلام جائزته رسميا، أو عن خططه المستقبلية لاستخدام المبلغ. (روسيا اليوم)