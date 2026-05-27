حقيقة فيديو استقبال عراقجي في الدوحة

تداولت حسابات على مقطع فيديو زُعم أنه يوثّق لحظة استقبال عباس عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال زيارته الأخيرة.

وحصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات على منصتي «إكس» و«إنستغرام»، مرفقاً بتعليقات اعتبرت أن المشهد يعكس استقبالاً رسمياً مثيراً للجدل.

لكن حسب شبكة CNN تبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالزيارة الأخيرة للوفد الإيراني إلى الدوحة. وبحسب التحقق، فإن المشاهد تعود إلى زيارة سابقة لعراقجي في 6 شباط الماضي، ما تم التأكد منه عبر تحليل اللقطات واستخدام البحث العكسي للصور.

#Iran's Foreign Minister Araghchi arrived in Doha. He is expected to meet with #Qatar's Prime Minister, following the Muscat talks with the US. https://t.co/GELGM9RrkK pic.twitter.com/99Gpt5Qns9 — Iran Nuances (@IranNuances) February 6, 2026

وأظهرت المعلومات أن الفيديو نُشر سابقاً عبر حساب Iran Nuances على منصة «إكس» خلال تلك الزيارة، عندما وصل عراقجي إلى الدوحة قادماً من سلطنة عُمان عقب جولة محادثات غير مباشرة بين والولايات المتحدة.

كما أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل في تعليقات توضيحية إلى أن الفيديو قديم، مستدلين بتفاصيل في ملابس بعض المستقبلين التي تتناسب مع فصل الشتاء.

ويأتي إعادة تداول المقطع بالتزامن مع زيارة وفد إيراني جديد إلى الدوحة، ضم مسؤولين من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس محمد باقر قاليباف، حيث ناقش الوفد ملفات تتعلق بمضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى الأموال المجمدة.

وتلعب قطر دوراً متزايداً في الوساطة بين وطهران، في إطار جهود تهدف إلى خفض التوترات الإقليمية والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.