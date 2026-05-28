هذا ما تحمله الأبراج لكافة المواليد يوم 28 أيار 2026:
الحمل
حاول أن تنجز الجزء الأكبر من أعمالك المتراكمة اليوم. تشعر كأن لا أحد يبالي بهمومك لذلك تفكّر جدياً بتغيير مسارك.
الثور
الأعين كلّها عليك والكل في إنتظار أن تقع في المحظور. الفرصة متاحة أمامك لكي تشارك من تحب بأحلامك وطموحاتك المستقبلية.
الجوزاء
إنتبه على حياتك الخاصة فالمهم ألا تدخلها في حياتك المهنية. الحبيب مشتاق لك حاول أن تتّصل به وتبدأ بكلمة "أحبّك".
السرطان
روح المغامرة والجرأة قد تأخذك إلى مكان لم يكن في الحسبان. تمرّ بمرحلة من القلق والتوتّر في علاقتك مع الحبيب.
العذراء
الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويحالفك فإستغل كل الفرص المتاحة. اليوم تشعر بسعادة عارمة وتحقّق أحلامك.
الميزان
الإستشارة مطلوبة في الأمور التي يصعب عليك حلّها وحدك. حاول أن تتخطّى مشاكلك الشخصية التي تواجهك مع الحبيب.
العقرب
حاول أن تجامل زملاءك في العمل لتبني علاقات مهنية متينة. تقع في حب شخص تشعر أنّك مستعد للتنازل عن الكثير من أجله.
القوس
بعض المشاكل تهدّد إستمراريّتك في العمل فكن حذراً. عليك أن تكون أكثر صبراً وتمنح علاقتك المزيد من الوقت.
الجدي
لا تكابر اليوم وحاول أن تستشير أحد المعنيين بالموضوع الذي يشغل بالك. لست مقتنعاً بطبيعة علاقتك مع أحد زملاء العمل.
الدلو
تشعر بالنشاط والرغبة وتنجح في إتمام أمورك المستعجلة. لا تنقل مشاكل العمل وتسمح لها بالتأثير على حياتك الشخصية.
الحوت
تشعر بالملل بسبب العمل المتواصل والمجهود الدائم وتحتاج لإجازة. تحاول أن تجد اليوم مبرّراً لتصرّفات الحبيب الغريبة. (نداء الوطن)