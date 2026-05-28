هذا ما تحمله الأبراج لكافة المواليد يوم 28 أيار 2026:الحملحاول أن تنجز الجزء الأكبر من أعمالك المتراكمة اليوم. تشعر كأن لا أحد يبالي بهمومك لذلك تفكّر جدياً بتغيير مسارك.الثورالأعين كلّها عليك والكل في إنتظار أن تقع في المحظور. الفرصة متاحة أمامك لكي تشارك من تحب بأحلامك وطموحاتك المستقبلية.الجوزاءإنتبه على حياتك الخاصة فالمهم ألا تدخلها في حياتك المهنية. الحبيب مشتاق لك حاول أن تتّصل به وتبدأ بكلمة "أحبّك".السرطانروح المغامرة والجرأة قد تأخذك إلى مكان لم يكن في الحسبان. تمرّ بمرحلة من القلق والتوتّر في علاقتك مع الحبيب.الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويحالفك فإستغل كل الفرص المتاحة. اليوم تشعر بسعادة عارمة وتحقّق أحلامك.الميزانالإستشارة مطلوبة في الأمور التي يصعب عليك حلّها وحدك. حاول أن تتخطّى مشاكلك الشخصية التي تواجهك مع الحبيب.حاول أن تجامل زملاءك في العمل لتبني علاقات مهنية متينة. تقع في حب شخص تشعر أنّك مستعد للتنازل عن الكثير من أجله.بعض المشاكل تهدّد إستمراريّتك في العمل فكن حذراً. عليك أن تكون أكثر صبراً وتمنح علاقتك المزيد من الوقت.الجديلا تكابر اليوم وحاول أن تستشير أحد المعنيين بالموضوع الذي يشغل بالك. لست مقتنعاً بطبيعة علاقتك مع أحد زملاء العمل.الدلوتشعر بالنشاط والرغبة وتنجح في إتمام أمورك المستعجلة. لا تنقل مشاكل العمل وتسمح لها بالتأثير على حياتك الشخصية.تشعر بالملل بسبب العمل المتواصل والمجهود الدائم وتحتاج لإجازة. تحاول أن تجد اليوم مبرّراً لتصرّفات الحبيب الغريبة. (نداء الوطن)