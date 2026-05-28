أمام مقرّ حزب… سيارتان معروضتان وعبارة تمنع بيعهما (فيديو)

أقام حزب سياسي أمام مقره في عرضاً غير مألوف لسيارتين معروضتين للبيع، بعدما ثُبّت على إعلاني البيع المرفقين بهما عبارة تفيد بأنهما "اشتريتا بأموال حرام".



ووضع ، الذي يشهد انقسامات داخلية وتُطرح حوله اتهامات بالفساد ينظر فيها ، السيارتين في ساحة مقابلة لمدخل مقره، ما أتاح للزوار والمارة توثيقهما بسهولة مع اللافتات المثبتة.

وحملت السيارة الأولى عبارة "سيارة حرام للبيع من رئيس بلدية"، فيما كُتب على الثانية "سيارة حرام للبيع من مقاول"، مع الإشارة إلى هوية أصحابها بحروف مختصرة.

وتداول ناشطون على صوراً ومقاطع فيديو للسيارتين، من دون تسجيل أي عروض شراء حتى اليوم الخميس.

وتشير المعطيات إلى أن الخطوة لا تبدو جدية للبيع، بل تندرج ضمن سياق السجال الداخلي والتجاذبات السياسية المرتبطة بملفات الفساد داخل الحزب.







📢 Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimi döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından hediye edildiği öne sürülen iki aracı satışa çıkardı



📌 Araçların üzerine “satılık haram araç” yazıldı pic.twitter.com/XPjQSjAq6A