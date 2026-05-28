تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لأول مرة منذ 150 عاماً.. تحركات لإصدار ورقة نقدية أميركية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب

Lebanon 24
28-05-2026 | 10:04
A-
A+
لأول مرة منذ 150 عاماً.. تحركات لإصدار ورقة نقدية أميركية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب
لأول مرة منذ 150 عاماً.. تحركات لإصدار ورقة نقدية أميركية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تحركات داخل وزارة الخزانة الأميركية لدراسة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من قرن ونصف.

Advertisement

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن مسؤولين مقرّبين من إدارة ترامب مارسوا ضغوطاً خلال الأشهر الماضية على مكتب النقش والطباعة الأميركي من أجل إعداد تصاميم أولية لهذه الفئة، رغم أن القوانين الفيدرالية تمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملات والأوراق النقدية في الولايات المتحدة.

وتُظهر النماذج الأولية المتداولة تصميم الورقة النقدية بحيث تتوسط صورة ترامب وجهها، بين توقيع الرئيس وتوقيع وزير الخزانة، مع إدخال ألوان العلم الأميركي وشعار الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى أن مصمم النموذج، الفنان البريطاني إيان ألكسندر، قال إنه ناقش هذه التعديلات مباشرة مع ترامب.

ويعود الجدل حول هذه الخطوة إلى أن الولايات المتحدة لم تعتمد منذ عام 1866 أي صورة لشخص حي على عملتها، بعد قرار تاريخي للكونغرس بحظر هذه الممارسة بشكل نهائي.

ورغم تقديم مشروع قانون في الكونغرس يتيح إصدار ورقة تذكارية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس البلاد، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على الموافقات النهائية. كما يقدّر مسؤولون في مكتب الطباعة أن إطلاق أي فئة نقدية جديدة قد يحتاج بين 6 و8 سنوات بسبب التعقيدات القانونية والفنية.

وقد أثارت الفكرة انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية، إذ يراها مؤيدو ترامب تكريماً تاريخياً، بينما يعتبرها معارضون خطوة ذات طابع سياسي ورمزي أكثر من كونها حاجة اقتصادية، خصوصاً مع تراجع استخدام النقد الورقي مقابل توسّع المدفوعات الرقمية.

 
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدين العام الأميركي يتجاوز حجم الاقتصاد لأول مرة منذ 1946
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لأول مرة منذ 43 عاماً تحدث ممثلو إسرائيل مباشرة مع ممثلي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الخزانة

واشنطن بوست

البريطاني

الفيدرالي

الكونغرس

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
14:55 | 2026-05-28
Lebanon24
12:31 | 2026-05-28
Lebanon24
11:41 | 2026-05-28
Lebanon24
11:12 | 2026-05-28
Lebanon24
09:19 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24