لأول مرة منذ 150 عاماً.. تحركات لإصدار ورقة نقدية أميركية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب

كشفت صحيفة " " عن تحركات داخل وزارة الخزانة الأميركية لدراسة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس الأميركي ، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من قرن ونصف.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن مسؤولين مقرّبين من إدارة مارسوا ضغوطاً خلال الأشهر الماضية على مكتب النقش والطباعة الأميركي من أجل إعداد تصاميم أولية لهذه الفئة، رغم أن القوانين الفيدرالية تمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملات والأوراق النقدية في .

وتُظهر النماذج الأولية المتداولة تصميم الورقة النقدية بحيث تتوسط صورة ترامب وجهها، بين توقيع الرئيس وتوقيع ، مع إدخال ألوان الأميركي وشعار الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى أن مصمم النموذج، الفنان إيان ألكسندر، قال إنه ناقش هذه التعديلات مباشرة مع ترامب.

ويعود الجدل حول هذه الخطوة إلى أن الولايات المتحدة لم تعتمد منذ عام 1866 أي صورة لشخص حي على عملتها، بعد قرار تاريخي للكونغرس بحظر هذه الممارسة بشكل نهائي.

ورغم تقديم مشروع قانون في يتيح إصدار ورقة تذكارية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس البلاد، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على الموافقات النهائية. كما يقدّر مسؤولون في مكتب الطباعة أن إطلاق أي فئة نقدية جديدة قد يحتاج بين 6 و8 سنوات بسبب التعقيدات القانونية والفنية.

وقد أثارت الفكرة انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية، إذ يراها مؤيدو ترامب تكريماً تاريخياً، بينما يعتبرها معارضون خطوة ذات طابع سياسي ورمزي أكثر من كونها حاجة اقتصادية، خصوصاً مع تراجع استخدام النقد الورقي مقابل توسّع المدفوعات الرقمية.