منوعات
حادثة غريبة في إسطنبول.. ثور يحاصر زبائن داخل صالون حلاقة
Lebanon 24
29-05-2026
|
12:21
أصبح ثور ضخم الحجم، نجم
عيد الأضحى
في مدينة إسطنبول بعدما أثار الرعب لدى أكثر من عشرة شبان كانوا في صالون حلاقة اقتحمه وحاصرهم داخله.
وأظهر مقطع فيديو نحو 14 شخصاً يستعدون للعيد داخل صالون حلاقة في منطقة "
سلطان بيلي
" في الجانب الآسيوي من المدينة، عندما دخل الثور بينهم بشكل مفاجئ.
وأثار ذلك الاقتحام خوف الزبائن والحلاقين، وفرَّ بعضهم بينما صعد آخرون على طاولة وتجمد زبون ثالث على الكرسي خوفاً من مهاجمة الثور له.
ولحسن حظ الجميع، غادر الثور المكان دون إصابات، لكن مع خسائر مادية في الصالون، وفوضى في الأثاث والمعدات.
وتناقل مدونون كثر مقطع الفيديو وسط سيل من التعليقات التي حضرت فيها الطرافة والسخرية من الزبائن الذين "هزمهم" الثور رغم عددهم الكبير على حد وصف بعض المعلقين.
ونجح أصحاب الثور بمساعدة الشرطة في السيطرة على الثور بعد أن أثار الذعر في الحي بوزنه وحجمه الكبيرين؛ إذ يقارب ألف كيلو غرام كما قدَّر بعد خبراء الأضاحي.
وشهدت المدينة الكثير من الإصابات خلال ذبح أضاحي العيد. فيما كشفت إحصائية رسمية، أن أكثر من 13 ألف مصاب في حوادث متفرقة لذبح الأضاحي، وصلوا للمستشفيات في اليوم الأول من عيد الأضحى في عموم
تركيا
.
