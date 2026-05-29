منوعات
حريق داخل مدرسة للبنات في كينيا يودي بحياة 16 طالبة
Lebanon 24
29-05-2026
|
15:23
أعلنت الشرطة
الكينية
، اليوم الجمعة، توقيف ثماني طالبات على خلفية الاشتباه بتورطهن في إشعال حريق متعمّد داخل مدرسة داخلية للبنات، أسفر عن وفاة 16 طالبة وإصابة 79 أخرى.
وبحسب بيان صادر عن
إدارة التحقيقات الجنائية
، نقلته وكالة "
رويترز
"، فإن نتائج التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود شبهات قوية حول تخطيط وتنفيذ عملية إشعال الحريق، الذي يُعتقد أنه وقع بشكل متعمد داخل مدرسة أوتوميشي الثانوية للبنات في منطقة جيلجيل، غرب وسط كينيا، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.
وأوضح البيان أن الطالبات الثماني الموقوفات يخضعن حالياً للاحتجاز لدى السلطات، بانتظار استكمال التحقيقات لكشف الدوافع والظروف المحيطة بالحادث.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار حوادث الحرائق داخل المدارس الكينية، إذ سجّلت الإحصاءات الحكومية أكثر من 100 حريق في عام 2024 فقط. ويرى باحثون أن جزءاً من هذه الحوادث يرتبط باحتجاجات طلابية على القواعد الصارمة داخل المدارس، إضافة إلى سوء ظروف الإقامة والخدمات.
ويحذّر اختصاصي في الشؤون التربوية من أن استمرار هذه الظاهرة يعكس فجوة متزايدة في بيئة التعليم الداخلي، ما يتطلب مراجعة عاجلة لأنظمة الانضباط والسلامة داخل المدارس للحد من تكرار مثل هذه
الكوارث
.
