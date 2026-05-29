الحمل
تشهد هذه الفترة فرصاً مهنية قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة، لكنك بحاجة إلى التروي قبل اتخاذ أي قرار. اجتماعياً، تميل إلى توطيد علاقاتك القديمة والتعرف على أشخاص جدد، وقد تفكر بتنظيم لقاءات مهمة. عاطفياً، يسبب لك تذبذب الشريك بعض الحيرة، والحوار الهادئ هو الحل الأفضل.
الثور
تواجه بعض الضغوط التي قد تؤثر على مزاجك، لذا يُنصح بتجنب التسرع. مهنياً، تحتاج إلى الصبر في القرارات المهمة. عاطفياً، تمر العلاقة بمرحلة حساسة تتطلب تفهماً واحتواءً أكبر.
الجوزاء
أسبوع مليء بالقرارات والتطورات، ما يتطلب تركيزاً عالياً وتنظيماً جيداً. مهنياً، التعاون مع الزملاء ضروري لتجنب التوتر. عائلياً، من المهم منح الأسرة وقتاً أكبر.
السرطان
تشعر بضغط الوقت وكثرة المهام، ما يتطلب إعادة ترتيب أولوياتك. حاول تحسين إدارتك لوقتك وعدم تحميل الآخرين مسؤولية التراجع.
الأسد
فرصة مهنية مميزة قد تظهر أمامك، لكنها تحمل مسؤوليات كبيرة. عاطفياً، يحتاج الشريك إلى دعمك النفسي وتفهمك.
العذراء
تبدأ مرحلة جديدة من النشاط بعد فترة من التراجع. مهنياً، تحتاج إلى تعويض التأخير. عاطفياً، هناك فرصة لفتح صفحة جديدة مع الشريك.
الميزان
لا تتسرع في الحكم على الآخرين. مهنياً، تتعامل مع ضغوط متتالية لكنك تنجح في إدارتها بذكاء وكفاءة.
العقرب
تتحسن الأوضاع في العمل تدريجياً وتبدأ الخلافات بالزوال. مالياً، قد تحصل على مكافأة أو دخل إضافي. عاطفياً، الوقت مناسب لإصلاح العلاقة.
القوس
تتعامل بحكمة مع مواقف صعبة في العمل، وتنجح في تجاوز التوتر. عاطفياً، تحتاج إلى مصارحة الشريك بدل القلق المستمر.
الجدي
التكيف مع التغييرات مهم خلال هذه المرحلة. مهنياً، قد تصلك أخبار
إيجابية تفتح أمامك فرصاً جديدة.
الدلو
تحصد نتائج جهودك السابقة وتشعر بالتقدم. حاول الابتعاد عن السلبيين، وفي العلاقة العاطفية عليك إصلاح أي سوء تفاهم بسرعة.
الحوت
ضغوط مالية مؤقتة تتطلب التعاون مع الشريك لتنظيم المصاريف. عائلياً، قد تنشغل بمتابعة حالة صحية لأحد المقربين.