فاجعة في مصر.. سكين الأضحية تنزلق وتنهي حياة جزار بالخطأ

باشرت في مصر تحقيقات موسعة في واقعة مأساوية شهدتها مدينة الشيخ ، إثر مصرع جزار بطريق الخطأ أثناء ممارسته عمله في تقطيع وتشفية اللحوم.وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع عندما كان الجزار يقوم بعملية "التشفية" بعد الفراغ من الذبح، حيث انزلقت سكين حادة من يده وسقطت لتصيبه بشكل مباشر في منطقة الفخذ؛ ما أسفر عن قطع في الشرايين الرئيسية ونزيف حاد لم تفلح محاولات إيقافه، مما أفضى إلى وفاته قبل التمكن من إنقاذه.