أطفأ الشاشة قبل الحسم.. فيديو طريف من الشارع خلال نهائي الأبطال

وثّق مقطع فيديو لحظة طريفة ومثيرة للغضب، بعدما أقدم أحد الأشخاص، على ما يبدو عن قصد، على إطفاء جهاز التلفاز أثناء تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال.
وأظهرت المشاهد حالة استياء ودهشة بين المتابعين الذين كانوا يشاهدون المباراة في أحد الشوارع، بعدما انطفأت الشاشة في اللحظة الأكثر حسماً، وقبل معرفة هوية الفريق المتوّج.
وكان باريس سان جيرمان قد أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على آرسنال بركلات الترجيح "4-3"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل "1-1"، ليحقق النادي الباريسي لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه.
View this post on Instagram
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)