تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
حالة إغماء مفاجئة تنهي حياة عروس يمنية عشية زفافها
Lebanon 24
31-05-2026
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفظت عروس يمنية في مدينة لودر شمال شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد، أنفاسها الأخيرة، مساء أمس السبت، أثناء استعداداتها الأخيرة للاحتفال بزفافها، في حادثة حوّلت أجواء الفرح إلى حالة من الحزن والصدمة.
وتشير التفاصيل، إلى أن الفتاة والبالغة من العمر 15 عامًا، تعرضت لحالة إغماء مفاجئة، أثناء تواجدها داخل أحد صالونات التجميل النسائية، لاستكمال تجهيزاتها قبيل ساعات وجيزة من مراسم الزفاف.
Advertisement
وعلى إثر فقدانها المفاجئ لوعيها، جرى على الفور نقلها إلى أحد المراكز الطبية المحيطة، في محاولة لإسعافها، غير أن الأطباء أعلنوا وفاتها عقب وصولها بوقت قصير، وسط حالة من الذهول والانهيار بين أفراد أسرتها وذويها.
وخيمت أجواء من الحزن على أرجاء المدينة، بعد أن تحولت ليلة فرائحية مليئة بالأهازيج إلى مأتم مفجع، في حين أعرب ناشطون على
مواقع التواصل الاجتماعي
عن بالغ تعاطفهم مع أسرة الفقيدة والعريس.
في الوقت نفسه، استنكر الناشطون إقدام أولياء أمر الفتاة على تزويج ابنتهم وهي لا تزال في عمر 15 سنة، وتعتبر طفلة من القاصرات، سائلين
المولى
عز وجل
أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
عريس يقتل عروسه خلال حفل زفافهما.. ما القصة؟
Lebanon 24
عريس يقتل عروسه خلال حفل زفافهما.. ما القصة؟
31/05/2026 16:35:20
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين: إنهاء الصراع الإيراني لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها
Lebanon 24
الصين: إنهاء الصراع الإيراني لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها
31/05/2026 16:35:20
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مأساوي على أوتوستراد المنية – عرمان ينهي حياة شاب
Lebanon 24
حادث سير مأساوي على أوتوستراد المنية – عرمان ينهي حياة شاب
31/05/2026 16:35:20
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صعق كهربائي ينهي حياة عامل داخل حديقة في مصر
Lebanon 24
صعق كهربائي ينهي حياة عامل داخل حديقة في مصر
31/05/2026 16:35:20
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
ارم نيوز
شمال شرق
جميل ال
عز وجل
المولى
الونا
الفقي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوضى خلال تدريب عرض عسكري في إيطاليا بسبب ألعاب نارية غير مصرح بها
Lebanon 24
فوضى خلال تدريب عرض عسكري في إيطاليا بسبب ألعاب نارية غير مصرح بها
09:04 | 2026-05-31
31/05/2026 09:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته
Lebanon 24
داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته
05:21 | 2026-05-31
31/05/2026 05:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
Lebanon 24
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
02:27 | 2026-05-31
31/05/2026 02:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطفأ الشاشة قبل الحسم.. فيديو طريف من الشارع خلال نهائي الأبطال
Lebanon 24
أطفأ الشاشة قبل الحسم.. فيديو طريف من الشارع خلال نهائي الأبطال
01:44 | 2026-05-31
31/05/2026 01:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:37 | 2026-05-30
30/05/2026 11:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
Lebanon 24
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
16:16 | 2026-05-30
30/05/2026 04:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
10:30 | 2026-05-30
30/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
12:00 | 2026-05-30
30/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
14:59 | 2026-05-30
30/05/2026 02:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:04 | 2026-05-31
فوضى خلال تدريب عرض عسكري في إيطاليا بسبب ألعاب نارية غير مصرح بها
05:21 | 2026-05-31
داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته
02:27 | 2026-05-31
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
01:44 | 2026-05-31
أطفأ الشاشة قبل الحسم.. فيديو طريف من الشارع خلال نهائي الأبطال
23:37 | 2026-05-30
برجك اليوم
23:00 | 2026-05-30
ليس سلوكاً عشوائياً.. لغة مشفرة وراء اختلاف نبرات ضحكتكِ!
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
31/05/2026 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24