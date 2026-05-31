فوضى خلال تدريب عرض عسكري في إيطاليا بسبب ألعاب نارية غير مصرح بها

قالت الشرطة إن شرطي مرور أطلق ألعابا نارية دون إذن خلال تدريب في وقت متأخر ⁠من الليل على عرض سيقام بمناسبة يوم الجمهورية، مما أفزع عشرات الخيول ودفعها إلى الركض في شوارع العاصمة وأسفر عن إصابة عدد من الفرسان.وأثارت أصوات الألعاب النارية المفاجئة التي انطلقت ‌قبيل الساعة 11:30 مساء الجمعة حالة من الذعر بين الخيول المشاركة ‌في وعلى ‌ظهور بعضها فرسان.واندفع نحو 35 حصانا إلى شارع كريستوفورو المزدحم، حيث صورهم بعض السائقين بالفيديو وهم يركضون . وعثر على آخر حصان ‌عند على بعد 14 ‌كيلومترا ⁠تقريبا من الموقع الأصلي.وسقط عدة فرسان عن خيولهم. وأصيب جندي يبلغ 22 عاما بكسور في الضلوع وثقب في الرئة، ⁠لكن حالته ‌ليست حرجة. وأصيب نحو 15 حصانا لكن الإصابات ⁠لم تستلزم قتل أي منها قتلا رحيما.وقال ⁠ماريو دي سكلافيس، قائد في ، لصحيفة كورييري ديلا سيرا الأحد إن الواقعة "تشوه صورة القوات وعناصرها".وأطلقت الألعاب النارية قرب حمامات كاراكالا الأثرية، حيث كانت وحدات الفرسان من الجيش وقوات الدرك شبه العسكرية والشرطة تتدرب استعدادا للاستعراض السنوي الذي يقام في الثاني من يونيو.وقال مسؤولون إن شرطيا من وحدة الطوارئ المرورية ‌أشعل مجموعة من الألعاب النارية على بعد حوالي 200 متر من مكان الخيول.