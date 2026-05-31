كارثة في تركيا...حافلة تشتعل ومقتل 8 أشخاص

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم رضيع ووالده، وأصيب العشرات، إثر حادث حافلة سياحية اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بحواجز على طريق سريع في ولاية دنيزلي .

وذكرت وسائل إعلام تركية، من بينها الرسمية TRT Haber، أن الحافلة التابعة لشركة “باموكالي للسياحة” كانت تقل 41 شخصاً، بينهم ركاب وطاقم، في رحلة من مدينة إزمير إلى أنطاليا، عندما اصطدمت بحواجز الطريق واندلعت فيها النيران بعد الحادث مباشرة قرب منطقة تيركاز على طريق دنيزلي–آيدن السريع، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وصعوبة عمليات الإنقاذ في البداية.

وهرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق وإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب المصادر، أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة و7 ركاب، من بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر ووالده، إضافة إلى إصابة 33 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة.

ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى في دنيزلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريح.

ويأتي الحادث في اليوم الأخير من عطلة ، التي تشهد عادةً ازدحاماً مرورياً كبيراً في بسبب تنقلات العائلات والسياح.