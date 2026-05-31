تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

كارثة في تركيا...حافلة تشتعل ومقتل 8 أشخاص

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:00
A-
A+
كارثة في تركيا...حافلة تشتعل ومقتل 8 أشخاص
كارثة في تركيا...حافلة تشتعل ومقتل 8 أشخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم رضيع ووالده، وأصيب العشرات، إثر حادث حافلة سياحية اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بحواجز على طريق سريع في ولاية دنيزلي غرب تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة الأنباء التركية الرسمية TRT Haber، أن الحافلة التابعة لشركة “باموكالي للسياحة” كانت تقل 41 شخصاً، بينهم ركاب وطاقم، في رحلة من مدينة إزمير إلى أنطاليا، عندما اصطدمت بحواجز الطريق واندلعت فيها النيران بعد الحادث مباشرة قرب منطقة تيركاز على طريق دنيزلي–آيدن السريع، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وصعوبة عمليات الإنقاذ في البداية.

وهرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق وإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب المصادر، أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة و7 ركاب، من بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر ووالده، إضافة إلى إصابة 33 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة.

ولا تزال السلطات التركية تحقق في أسباب الحادث، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى معهد الطب الشرعي في دنيزلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريح.

ويأتي الحادث في اليوم الأخير من عطلة عيد الأضحى، التي تشهد عادةً ازدحاماً مرورياً كبيراً في تركيا بسبب تنقلات العائلات والسياح.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 95 آخرين في هجوم على جسر بي1 في كرج
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: مقتل 9 أشخاص خلال إطلاق نار في مدرسة جنوب شرقي تركيا بينهم 8 أطفال
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة مروّعة في بلجيكا.. قتلى إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء التركية

معهد الطب الشرعي

وكالة الأنباء

الطب الشرعي

عيد الأضحى

غرب تركيا

التركية

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
09:04 | 2026-05-31
Lebanon24
05:22 | 2026-05-31
Lebanon24
05:21 | 2026-05-31
Lebanon24
02:27 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24