ثقب صغير في نافذة الطائرة.. لماذا هو مهم؟

01-06-2026 | 04:50
ثقب صغير في نافذة الطائرة.. لماذا هو مهم؟
قد يلاحظ بعض الركاب وجود ثقب صغير في أسفل نافذة الطائرة، لكنه ليس عيباً في التصميم، بل جزء مهم من نظام السلامة خلال الرحلات.

ويُعرف هذا الثقب باسم "ثقب التهوية"، وتكمن مهمته الأساسية في تنظيم ضغط الهواء بين طبقات النافذة، خصوصاً عند التحليق على ارتفاعات عالية، حيث يكون الضغط خارج الطائرة أقل بكثير من الضغط داخل المقصورة.

وتُصنع نوافذ طائرات الركاب من عدة طبقات من مادة الأكريليك المتينة، ما يساعدها على تحمل فروق الضغط وتغيرات الحرارة أثناء الرحلة. ويسمح الثقب الصغير بمعادلة الضغط بين هذه الطبقات، ما يخفف الإجهاد على النافذة ويحافظ على كفاءتها.

كما يساعد هذا الثقب على خروج الرطوبة من بين طبقات الزجاج، ما يقلل من تكوّن الضباب والصقيع، ويمنح الركاب رؤية أوضح من النافذة.

ورغم أن كثيرين لا ينتبهون إليه، يؤدي هذا التفصيل الصغير دوراً كبيراً في تعزيز متانة النافذة ودعم السلامة داخل الطائرة، وجعل الرحلة أكثر راحة وأماناً.

