بالفيديو.. 25 طالباً يسقطون في بالوعة أثناء توجههم إلى مركز الامتحان

انتشر على مقطع فيديو صادم يوثق سقوط عدد من طلاب البكالوريوس في التربية داخل بالوعة، في ، قبل وصولهم إلى .

وبحسب التقارير، شمل الحادث نحو 25 طالباً كانوا متجمعين قرب متجر قريب من ، قبل أن ينهار الهيكل الذي يقفون عليه بشكل مفاجئ، ليسقط عدد منهم في البالوعة أسفل المبنى.

وأظهرت المقاطع حالة من الفوضى في المكان، حيث حاول الطلاب الخروج، فيما سارع عدد من السكان والمارة إلى مساعدتهم. كما ظهرت حقائب ووثائق وملابس مغطاة بالطين والمياه المتسخة.

In UP's Kanpur, at least 15 to 20 applicants of B.Ed entrance exam fell in a sewer after the concrete cover collapsed outside examination centre in the district. pic.twitter.com/g4DpR50UoR — Piyush Rai (@PiyushRaiUP65) May 31, 2026

ولم تُسجل إصابات خطيرة، فيما أصيب بعض الطلاب بجروح طفيفة وبدا عليهم التأثر بما حدث. ورغم ذلك، اختار عدد منهم مواصلة التوجه إلى الامتحان بدلاً من العودة إلى منازلهم، ما أثار إشادة واسعة على مواقع التواصل.

ومع انتشار الفيديو، فتح الحادث نقاشاً حول سلامة البنية التحتية العامة ومحيط ، وسط تساؤلات عما إذا كان بالإمكان تجنب ما جرى عبر الصيانة الدورية وفحوصات السلامة.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "يستحق الطلاب التقدير لعدم استسلامهم ومواصلة حضورهم للامتحان"، فيما كتب آخر: "هذا هو السبب تحديداً الذي يجعل البنية التحتية العامة بحاجة إلى صيانة دورية".