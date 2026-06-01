خطوة حيرت العلماء لقرنين.. كيف يخدعنا نبات التبغ كيميائياً؟

نجح فريق علمي من جامعتي "يورك" و"كوبنهاغن" في حل لغز كيميائي استعصى على التفسير لأكثر من قرنين، بكشف الآلية الدقيقة التي ينتج بها نبات التبغ مادة "النيكوتين"، عبر دراسة نُشرت في مجلة " " العلمية.

وأظهرت الدراسة أن السر يكمن في "خطوة خفية"؛ حيث تتشكل مادة النيكوتين في البداية وهي مرتبطة بجزيء "غلوكوز" يمنح المكونات طاقة للاندماج، ثم ينفصل ويختفي تماماً في المرحلة النهائية.

وحدد الباحثون إنزيمين رئيسيين (NaGR و NicGS) يقومان بتجميع حلقتين جزيئيتين لتكوين النيكوتين، وهو ما يفتح آفاقاً لتعديل نبات التبغ وراثياً لإنتاج أدوية ولقاحات حيوية دون أن تكون ملوثة بالمادة شديدة الإدمان.