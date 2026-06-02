اختفاء موظف بعد حصوله على جهاز "ماك بوك" من إدارته.. هل سرقه؟

وكشف راغو تينيتي، مسؤول التوظيف في "أوبر" ومقره آباد، تفاصيل الحادثة في منشور على "لينكدإن"، موضحاً أن غياب بعض المرشحين في اليوم الأول ليس أمراً نادراً، لكن هذه الحالة كانت مختلفة.وبحسب تينيتي، لم يحضر المرشح في موعد بدء العمل، وعند محاولة التواصل معه، تبيّن أن رقم الهاتف الذي استخدمه خلال عملية التوظيف لم يعد متاحاً.وزعم أن فريق تكنولوجيا المعلومات في "أوبر" حاول تتبع الجهاز عن بعد، ليكتشف أنه أُعيد ضبطه إلى إعدادات المصنع، وكان يعمل عبر خادم وكيل مشفر.وقال تينيتي مازحاً إن ما حدث لم يكن مجرد غياب عن اليوم الأول، بل عملية اختفاء كاملة، مضيفاً أن الشركة تريد استعادة حاسوبها المحمول.وانتشر المنشور سريعاً على مواقع التواصل، حيث تفاعل مستخدمون بسخرية ودهشة، معتبرين أن القصة تبدو أقرب إلى حبكة مسلسل أو مهمة تجسس، فيما رأى آخرون أن الجهد المبذول من أجل جهاز "ماك بوك" بدا مبالغاً فيه. (news 18)