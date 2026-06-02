Najib Mikati
تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

02-06-2026 | 04:47
تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)
أثار التقرير الطبي السنوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاعلاً واسعاً على الإنترنت، بعدما كشف أن وزنه بلغ 238 رطلاً، أي نحو 108 كيلوغرامات، مع تسجيل تحسن في عدد من مؤشراته الصحية.
وبحسب مذكرة صادرة عن طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون باربابيلا، فإن وزن ترامب، البالغ 79 عاماً، ارتفع بنحو 6 كيلوغرامات مقارنة بفحصه السابق في نيسان 2025.

وخضع ترامب لفحوصات وقائية شاملة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، شملت تصوير القلب، والتصوير المقطعي، وفحوصات الكشف عن السرطان، وتحاليل مخبرية، إضافة إلى استشارات مع أكثر من 20 متخصصاً.

وأشار التقرير إلى أن طول ترامب يبلغ 6 أقدام و3 بوصات، ما يجعل مؤشر كتلة جسمه نحو 29.7، أي أقل بقليل من عتبة السمنة، فيما أوصى الأطباء بمواصلة الاهتمام بإدارة الوزن عبر تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني.


وأكد الأطباء أن ترامب يتمتع بصحة جيدة على صعيد القلب والأوعية الدموية والجهازين التنفسي والعصبي، إضافة إلى اللياقة العامة، مع ملاحظة كدمات طفيفة في اليدين نُسبت إلى المصافحة المتكررة وتناول الأسبرين.

كما أشار التقرير إلى تحسن تورم بسيط في أسفل الساق مرتبط بقصور وريدي مزمن سبق تشخيصه، وإلى حصول ترامب على العلامة الكاملة في اختبار "مونتريال" للتقييم المعرفي.

ولفت التقرير أيضاً إلى تحسن مستويات الكوليسترول لديه، إذ انخفض إجمالي الكوليسترول إلى 143 بعدما كان 223 عام 2018، بفضل الأدوية التي يتناولها.

وانتشرت تفاصيل التقرير سريعاً على منصة "X"، حيث أثارت الأرقام المتعلقة بالطول والوزن وضغط الدم موجة تعليقات بين السخرية والتشكيك، فيما دافع آخرون عن النتائج معتبرين أن اختلاف البنية الجسدية قد يفسر شكل الجسم والوزن. (news18)
