تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أمانة نادرة.. سائق تاكسي بحلب يعثر على ذهب ويعيده لصاحبه

Lebanon 24
02-06-2026 | 09:23
A-
A+

أمانة نادرة.. سائق تاكسي بحلب يعثر على ذهب ويعيده لصاحبه
أمانة نادرة.. سائق تاكسي بحلب يعثر على ذهب ويعيده لصاحبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدّر سائق سيارة أجرة في مدينة حلب السورية منصات التواصل الاجتماعي وحصد آلاف الإعجابات، بعد موقفه النبيل بإعادة كيس مليء بالذهب لراكب نسيه داخل سيارته، في واقعة وصفتها وسائل إعلام محلية بالأمانة النادرة.
Advertisement

ووفقًا للتفاصيل التي سردها صاحب الذهب المفقود، فقد استقل إحدى سيارات الأجرة العامة، من طريق "الصاخور" إلى طريق "الشيخ نجار" بحلب، لكن أثناء الطريق شاهد أحد إخوته يركب "موتورًا"، فقرر النزول وإكمال الطريق معه.

وبسبب العجلة، نزل الراكب دون أن يأخذ كيس الذهب، لينتبه بعد نحو ربع ساعة، لحجم الكارثة التي وقع فيها.

وحاول صاحب الذهب الذي لم يعلن عن اسمه، البحث عن السيارة في أحياء المدينة، لكن بلا جدوى، وعندما عاد إلى الحي الذي طلب من سائق سيارة الأجرة إيصاله إليه، فأخبره المتواجدون في المكان بأن السائق كان يبحث عنه بإلحاح كبير.

وبعد دقائق، ظهر السائق وهو يُهرع باتجاه صاحب الذهب، حاملًا الكيس بيده، حيث أعاده إليه بعد أن سأله عن محتوياته وتأكد بأنه صاحبه.

وحصد خبر إعادة كيس الذهب لصاحبه، آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بتصرفه، فيما أمل أحد المعلقين بأن يكون صاحب الذهب، قد قام بمكافأة السائق مكافأة قيمة.

وأصر صاحب الذهب على نشر صورة السائق وسيارته، بعد أن أخذ موافقته، طالبًا من الجميع الدعاء له بوافر الرزق والصحة، له ولأبناء عائلته.
مواضيع ذات صلة
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الميدان أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: الدولة صاحبة قرار التفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطلق وحشًا آليًا بوزن 110 أطنان للعمل من دون سائق في المناجم
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24

حلب السورية

السورية

سورية

الذهب

تاكسي

الكار

موتو

تاكس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-06-02
Lebanon24
07:32 | 2026-06-02
Lebanon24
07:26 | 2026-06-02
Lebanon24
07:13 | 2026-06-02
Lebanon24
04:47 | 2026-06-02
Lebanon24
03:37 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24