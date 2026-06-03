تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
يوم نشط يحمل لك فرصاً مهنية جديدة، لكن يُنصح بعدم التسرع في القرارات المالية. عاطفياً، قد تحتاج إلى توضيح بعض الأمور مع الشريك لتجنب سوء الفهم
الثور
تتحسن أوضاعك العملية تدريجياً، وقد تتلقى دعماً من شخص مؤثر. عاطفياً، تميل إلى الاستقرار والبحث عن الأمان في العلاقة.
الجوزاء
يوم مناسب للتواصل وحل المشكلات العالقة. قد تظهر فرصة عمل أو فكرة جديدة تستحق الاهتمام، لكن احرص على تنظيم وقتك.
Advertisement
السرطان
تشعر ببعض الضغط المهني، إلا أن الأمور تميل للتحسن بنهاية اليوم. عاطفياً، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بشكل أوضح.
الأسد
تسعى لإثبات نفسك في العمل، وقد تحقق تقدماً ملحوظاً. في الحب، الأجواء إيجابية لكن تحتاج إلى مزيد من المرونة.
العذراء
يوم جيد لإنجاز الأعمال المؤجلة وتنظيم خططك المستقبلية. عاطفياً، تميل إلى الهدوء وربما إعادة تقييم العلاقة.
الميزان
تواجه بعض التحديات البسيطة في العمل، لكنها لا تؤثر على مسارك العام. عاطفياً، هناك فرصة لتقارب أو مصالحة.
العقرب
طاقتك قوية اليوم، ما يساعدك على تجاوز العقبات المهنية. عاطفياً، قد تظهر مشاعر جديدة أو تتجدد علاقة قديمة.
القوس
يوم مناسب للسفر أو التخطيط لمشاريع جديدة. حاول تجنب التسرع في الحكم على الآخرين.
الجدي
تركز على الأمور المالية وقد تحقق تقدماً ملموساً. عاطفياً، تحتاج إلى التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
الدلو
تشعر بالحيوية والرغبة في التغيير، وقد تبدأ خطوة جديدة مهمة. عاطفياً، الأجواء تميل إلى الاستقرار.
الحوت
يوم هادئ نسبياً، مناسب للتفكير وإعادة ترتيب الأولويات. عاطفياً، تميل إلى الحساسية الزائدة، فحاول ضبط انفعالاتك.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

المستقبل

العذراء

في الحب

العقرب

حسن بن

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-06-04
Lebanon24
00:29 | 2026-06-04
Lebanon24
15:51 | 2026-06-03
Lebanon24
12:42 | 2026-06-03
Lebanon24
10:30 | 2026-06-03
Lebanon24
09:54 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24