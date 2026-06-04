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منوعات

"غوغل" ستُطلق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا في الهواء.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-06-2026 | 00:29
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غوغل ستُطلق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا في الهواء.. ما السبب؟
غوغل ستُطلق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا في الهواء.. ما السبب؟ photos 0
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في واحدة من أكبر التجارب البيولوجية في تاريخ الولايات المتحدة، تنوي شركة "غوغل" إطلاق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا، لينتشر هذا البعوض في هواء الولايات المتحدة، الا ان هذه الخطة تثير جدلاً واسعاً، وتشعل غضباً شديداً في بعض الأوساط التي تطالب بوقفها على الفور.
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فقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، ان الشركة تواجه ردود فعل غاضبة بسبب خططها لإطلاق ملايين البعوض المصاب ببكتيريا في ولايتين أميركيتين، وهو مشروع وصفه النقاد بأنه أحد أكبر التجارب البيولوجية في الهواء الطلق في تاريخ الولايات المتحدة.

وبدعم من شركة "ألفابت"، الشركة الأم لمحرك البحث العالمي "غوغل"، يسعى هذا المقترح للحصول على موافقة فيدرالية لنشر 32 مليون بعوضة معدلة وراثياً سنوياً في كاليفورنيا وفلوريدا بدءاً من العام المقبل.

وفي حال الموافقة، سيؤدي البرنامج الذي يستمر عامين إلى إطلاق 64 مليون بعوضة في البيئة.

والهدف من هذا المشروع هو تقليل أعداد البعوض الناقل للأمراض باستخدام ما يصفه الباحثون بـ"الحشرات النافعة"، وهي ذكور تحمل بكتيريا طبيعية تُسمى وولباكيا، كما أن ذكور البعوض لا تلدغ البشر.

وعندما تتزاوج الذكور المصابة مع الإناث البرية، تضع الإناث بيضاً، لكن البيض لا يتطور ولا يفقس، مما يقلل تدريجياً من أعداد البعوض عبر الأجيال المتعاقبة.

ورغم أن هذه الطريقة مُستخدمة منذ عقود، فإن العديد من الأميركيين مستاؤون من فكرة إطلاق ملايين الحشرات في الهواء. وانضمّ مسؤولون منتخبون مؤخراً إلى هذه الانتقادات، حيث تساءل النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، تيم بيرشيت، عن سبب تورط شركة تقنية في إطلاق ملايين البعوض، محذراً من التدخل في الطبيعة.(العربية)

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