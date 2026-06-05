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برجك اليوم

Lebanon 24
05-06-2026 | 23:00
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الحمل
يوم نشط يحمل لك فرصًا مهنية تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار. عاطفيًا، قد تظهر نقاشات بسيطة مع الشريك لكنها تنتهي بشكل إيجابي. انتبه لصحتك من الإرهاق.
الثور

تركّز اليوم على الاستقرار المالي وتفكر بخطوات عملية طويلة المدى. عاطفيًا، الأجواء أكثر هدوءًا من الأيام السابقة، وقد تشعر بالراحة مع الشريك.
الجوزاء
يوم مليء بالتواصل واللقاءات. قد تصلك أخبار مهمة أو عرض جديد. عاطفيًا، هناك تقارب واضح مع شخص يلفت انتباهك.
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السرطان
تشعر ببعض الضغط النفسي أو التردد، لكن الأمور المهنية تتحسن تدريجيًا. عاطفيًا، تحتاج إلى وضوح أكبر في علاقاتك.
الأسد
فرص جيدة تلوح في الأفق على الصعيد المهني، وقد تحصد تقديرًا لجهد سابق. عاطفيًا، يوم مناسب للتقارب وإظهار المشاعر.
العذراء
يوم مناسب للتنظيم وإعادة ترتيب الأمور المالية أو المهنية. عاطفيًا، تميل إلى التفكير العميق في مستقبل العلاقة.
الميزان
تتلقى دعمًا من أشخاص حولك يساعدك في اتخاذ قرار مهم. عاطفيًا، الأجواء رومانسية لكن تحتاج إلى مبادرة منك.
العقرب
تشعر بطاقة قوية تدفعك لإنجاز أعمال مؤجلة. عاطفيًا، قد تظهر بعض الغيرة أو الحساسية الزائدة.
القوس
يوم يحمل حركة وسفر أو تنقلات قصيرة. عاطفيًا، تميل إلى المرح والانفتاح على تجارب جديدة.
الجدي
تركز على الأمور المالية وقد تجد فرصة لتحسين دخلك. عاطفيًا، تحتاج إلى وقت أكبر مع الشريك لتفادي سوء الفهم.
الدلو
أفكارك واضحة وتستطيع حل مشكلة كانت تؤرقك. عاطفيًا، هناك فرصة لبداية جديدة أو مصالحة.
الحوت
يوم هادئ نسبيًا يساعدك على الراحة والتفكير. عاطفيًا، مشاعرك حساسة وقد تحتاج إلى دعم من شخص قريب.
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العذراء

العقرب

الغيرة

الحوت

أخبار

الأسد

الجوز

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