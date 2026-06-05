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الحمليوم نشط يحمل لك فرصًا مهنية تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار. عاطفيًا، قد تظهر نقاشات بسيطة مع الشريك لكنها تنتهي بشكل إيجابي. انتبه لصحتك من الإرهاق.الثورتركّز اليوم على الاستقرار المالي وتفكر بخطوات عملية طويلة المدى. عاطفيًا، الأجواء أكثر هدوءًا من الأيام السابقة، وقد تشعر بالراحة مع الشريك.الجوزاءيوم مليء بالتواصل واللقاءات. قد تصلك مهمة أو عرض جديد. عاطفيًا، هناك تقارب واضح مع شخص يلفت انتباهك.السرطانتشعر ببعض الضغط النفسي أو التردد، لكن الأمور المهنية تتحسن تدريجيًا. عاطفيًا، تحتاج إلى وضوح أكبر في علاقاتك.فرص جيدة تلوح في الأفق على الصعيد المهني، وقد تحصد تقديرًا لجهد سابق. عاطفيًا، يوم مناسب للتقارب وإظهار المشاعر.يوم مناسب للتنظيم وإعادة ترتيب الأمور المالية أو المهنية. عاطفيًا، تميل إلى التفكير العميق في مستقبل العلاقة.الميزانتتلقى دعمًا من أشخاص حولك يساعدك في اتخاذ قرار مهم. عاطفيًا، الأجواء رومانسية لكن تحتاج إلى مبادرة منك.تشعر بطاقة قوية تدفعك لإنجاز أعمال مؤجلة. عاطفيًا، قد تظهر بعض أو الحساسية الزائدة.يوم يحمل حركة وسفر أو تنقلات قصيرة. عاطفيًا، تميل إلى المرح والانفتاح على تجارب جديدة.الجديتركز على الأمور المالية وقد تجد فرصة لتحسين دخلك. عاطفيًا، تحتاج إلى وقت أكبر مع الشريك لتفادي سوء الفهم.الدلوأفكارك واضحة وتستطيع حل مشكلة كانت تؤرقك. عاطفيًا، هناك فرصة لبداية جديدة أو مصالحة.يوم هادئ نسبيًا يساعدك على الراحة والتفكير. عاطفيًا، مشاعرك حساسة وقد تحتاج إلى دعم من شخص قريب.