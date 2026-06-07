تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-06-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
يعيش الحمل يومًا مليئًا بالقرارات السريعة التي يعتمد فيها على حدسه بشكل كبير، والمفاجأة أن هذه القرارات قد تكون صائبة. مهنيًا، تلوح في الأفق نتائج إيجابية لجهود سابقة، وربما أخبار طال انتظارها. عاطفيًا، تحتاج إلى وضوح أكبر في فهم مشاعرك بعيدًا عن التأثر بالآخرين. صحيًا، تحسن حالتك المزاجية ينعكس إيجابًا على نشاطك.
Advertisement
الثور
الهدوء والتفكير العقلاني هما مفتاحك اليوم لتجاوز أي تحديات. عاطفيًا، قد تكون أمام قرار مهم يخص علاقتك، لذا لا تؤجل الحسم. في العمل، تتميز بدقة عالية تساعدك على التفوق. صحيًا، يمنحك الوقت مع العائلة دعمًا نفسيًا يخفف الضغوط.
الجوزاء
حدسك قوي، لكن التسرع قد يضعف من استفادتك من الفرص. عاطفيًا، لقاء غير متوقع مع شخص من الماضي قد يعيد لك ذكريات أو يفتح بابًا جديدًا. مهنيًا، تعاني من بعض التشتت، لذا حاول تنظيم أولوياتك. صحيًا، من الأفضل توزيع طاقتك خلال اليوم لتجنب الإرهاق.
السرطان
تفكر في تغييرات مستقبلية مهمة تعكس طموحك في التطور. عاطفيًا، تحتاج لمنح الشريك مزيدًا من الاهتمام. مهنيًا، هناك تقدم واضح قد ينعكس على وضعك المالي، لكن احذر من الغيرة في محيط العمل. صحيًا، خطواتك لتحسين نمط حياتك بدأت تؤتي ثمارها.
الأسد
قد تشعر ببعض القلق أو الضغط النفسي، لذا من الأفضل مشاركة مشاعرك مع شخص تثق به. عاطفيًا، هناك غموض في تصرفات الشريك يتطلب منك التريث. مهنيًا، تلوح بوادر نتائج إيجابية أو مكافأة قريبة. صحيًا، حافظ على نشاطك ولا تدع القلق يسيطر عليك.
العذراء
يوم اجتماعي بامتياز، يحمل لقاءات وتواصلاً مع أصدقاء قدامى. عاطفيًا، قد تعيد تقييم علاقة غير متوازنة. مهنيًا، بعض التغييرات تفرض عليك بداية جديدة. صحيًا، الابتعاد عن العزلة يعزز حالتك النفسية.
الميزان
حان الوقت لترك الماضي والتركيز على الحاضر. عاطفيًا، تتعامل بواقعية أكبر مع مشاعرك، لكن احذر من التأثر بالتجارب السابقة. مهنيًا، دعم مهم يساعدك على التقدم. صحيًا، العودة للنشاط البدني ضرورية لاستعادة توازنك.
العقرب
يوم واعد يحمل فرصًا مهنية وربما مكاسب مالية، لكن عليك إدارة أموالك بحكمة. عاطفيًا، لا تدع آراء الآخرين تؤثر على اختياراتك. صحيًا، النشاط البدني يمنحك طاقة إيجابية.
القوس
قد تبدو الأمور بطيئة، لكن الصبر سيؤتي ثماره. عاطفيًا، تجنب التوتر مع الشريك. مهنيًا، هناك تقدير لجهودك وربما مكافأة. صحيًا، الاستمرار في نمط حياة صحي ضروري.
الجدي
فرص متعددة تظهر أمامك لكنها تتطلب التزامًا واضحًا. عاطفيًا، حاول التعامل بواقعية بعيدًا عن الضغوط. مهنيًا، تفكر في تغيير يتماشى مع طموحاتك. صحيًا، الاستمرارية هي سر النجاح.
الدلو
تنظيم الوقت هو مفتاح نجاحك اليوم. عاطفيًا، لفتة بسيطة تقوي علاقتك بالشريك. مهنيًا، فرص سفر قد تكون مفيدة. صحيًا، تشعر بتحسن في حالتك النفسية.
الحوت
التركيز على الأهداف يمنحك دفعة قوية. عاطفيًا، تفكر في خطوة مهمة تحتاج إلى توازن. مهنيًا، لا تدع المشاعر تؤثر على قراراتك. صحيًا، الاهتمام بالتغذية والراحة ضروري للحفاظ على توازنك.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

التزام

التركي

الغيرة

الترك

الحوت

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-06-08
Lebanon24
14:28 | 2026-06-07
Lebanon24
10:50 | 2026-06-07
Lebanon24
07:30 | 2026-06-07
Lebanon24
05:44 | 2026-06-07
Lebanon24
04:43 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24