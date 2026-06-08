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منوعات

نسي الزيت على النار.. أب يفارق الحياة بعد حريق داخل شقته

Lebanon 24
08-06-2026 | 00:50
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نسي الزيت على النار.. أب يفارق الحياة بعد حريق داخل شقته
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توفي أب في ولاية فلوريدا الأميركية، فيما نجا اثنان من أطفاله، بعد اندلاع حريق داخل شقتهم بسبب حادث مرتبط بالطهي.
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وبحسب مجلة People، وقع الحادث صباح السبت 30 أيار، داخل شقق Pine Ridge Apartments في مقاطعة غالف، وفق بيان صادر عن شرطة Port St. Joe.

وعند وصول عناصر الشرطة إلى المكان، واجهوا دخاناً كثيفاً داخل الشقة. وتمكن المستجيبون الأوائل من العثور على أحد الأطفال قرب الباب الخلفي للمنزل، وكان في حالة حرجة، فجرى إخراجه وتقديم الإسعافات الأولية له.

ورغم انعدام الرؤية تقريباً بسبب الدخان، عاد عناصر الإنقاذ إلى داخل الشقة، حيث عثروا على طفل ثانٍ، إضافة إلى والدهما والتر باورز الثالث، البالغ 34 عاماً.

ونُقل الطفلان ووالدهما إلى مستشفيين محليين مختلفين وهم في حالة حرجة. وفي اليوم التالي، أعلنت الشرطة أن الطفلين، اللذين يبلغان نحو 5 و10 سنوات، يتحسنان بسرعة، وأنهما استيقظا وبدآ باللعب.

أما باورز، فأُعلن عن وفاته في الأول من حزيران، وفق بيان من عائلته نشرته الشرطة. ووصفته العائلة بأنه ابن وأب وشقيق وحفيد وصديق محبوب، ترك حضوره أثراً في حياة كثيرين، طالبةً الصلاة لأطفاله وللعائلة في هذا الظرف الصعب.

وبحسب رئيس شرطة Port St. Joe، جيك ريتشاردز، فإن الحريق اندلع بسبب قدر زيت تُرك على الموقد أثناء التحضير لطهي أجنحة الدجاج. وأشارت المعلومات إلى أن باورز ربما غفا أثناء الاستعداد للطهي.

وقالت والدته تامي إنها تجد بعض العزاء في نجاة حفيديها، رغم فقدان ابنها، مؤكدة أن الطفلين بصحة جيدة وفي حال أفضل بعد الحادث.

وكان اثنان من أوائل المستجيبين إلى مكان الحريق من زملاء باورز السابقين في المدرسة الثانوية. وقال الشرطي كاليب كيسترسون إن ما حدث كان صعباً عليه، مستذكراً أيام الدراسة التي جمعته بالراحل.

وتحوّل الحادث إلى قصة مؤثرة في المجتمع المحلي، إذ رحل الأب بعد محاولة إنقاذ أطفاله، فيما بقيت نجاتهما الجانب الوحيد المضيء في مأساة العائلة.
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