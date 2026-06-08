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برجك اليوم

Lebanon 24
08-06-2026 | 23:00
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الحمل
تنجح في إنهاء سوء تفاهم مع أحد الزملاء، ما يعيد لك جزءًا من الاستقرار في بيئة العمل. رغم بعض الضغوط، إلا أن قدرتك على تجاوزها تفتح أمامك أبوابًا للتطور. ماليًا، يُنصح بالانتباه للمصاريف وتجنب التبذير.
الثور
تحتاج إلى الهدوء وتجنب النقاشات الحادة في العمل، فالصمت قد يكون خيارًا ذكيًا لتفادي المشاكل. قد يظهر شخص يساعدك في حل خلاف قديم، بينما تحتاج علاقتك العاطفية إلى صبر وتفاهم أكبر.
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الجوزاء
يُطلب منك المرونة في التعامل مع الظروف المهنية، مع الالتزام بإنجاز مهامك في وقتها. أخبار إيجابية قد تغير مسارك المهني، مع تحسن ملحوظ في وضعك المالي عبر مفاوضات ناجحة.
السرطان
تشهد فترة مليئة بالأوراق والمعاملات، ما يتطلب دقة عالية قبل أي توقيع. عاطفيًا، يحتاج الشريك إلى اهتمام أكبر لتعزيز العلاقة بينكما.
الأسد
يمر الشهر ببعض التقلبات، لكن هدوءك يساعدك على تجاوز التوتر. تحسن تدريجي في الأوضاع، مع حاجة لدعم الشريك والاستماع له بشكل أفضل.
العذراء
بعض التحديات البسيطة في العمل تُحل بسرعة عبر الحوار. قد يصلك خبر مهني مهم، ومع نهاية الفترة تبدأ مرحلة أفضل ماليًا ومهنيًا.
الميزان
فرص مهنية واعدة تظهر بوضوح، لكن من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات. ثقتك بنفسك تزداد، مع استعدادك لتقديم الدعم للآخرين.
العقرب
تحتاج إلى الابتعاد عن العناد والاعتماد على الخبرة في حل المشكلات. الحيرة قد تكون حاضرة، لكن نصائح الأصدقاء تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. صحتك تحتاج إلى اهتمام أكبر.
القوس
تظهر فرص استثمارية جيدة، لكن النجاح يتطلب الهدوء وعدم الاستعجال. تحسن في العلاقات المهنية وتطور إيجابي في الجانب العاطفي.
الجدي
قد تحصل على فرصة وظيفية مهمة تُحدث تحولًا في مسارك المهني. عاطفيًا، يُنصح بالمرونة والتفاهم مع الشريك لتجنب التوتر.
الدلو
ضغوط العمل وتعدد الالتزامات تتطلب تنظيمًا أفضل للوقت والمهام. حاول التركيز على الإنتاجية بدل التذمر أو الضغط النفسي.
الحوت
تتعلم دروسًا مهمة في الصبر وعدم التسرع في الحكم على الآخرين. رغم المسؤوليات الكثيرة، تنجح في التعامل معها بحكمة تعزز مكانتك وثقة من حولك بك.
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