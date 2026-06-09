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برجك اليوم

Lebanon 24
09-06-2026 | 23:00
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الحمل
يشهد مولود الحمل دفعة قوية للعودة إلى العمل بنشاط بعد فترة من التراجع في التركيز. مهنياً، الفرص متاحة لإثبات الذات، شرط استغلال الطاقة بشكل صحيح. عاطفياً، هناك محاولات جادة لإصلاح العلاقات وإعادة التفاهم مع الشريك عبر الحوار.
الثور
يبدأ الثور بجني ثمار جهوده السابقة، مع تحسن واضح في وضعه المهني. ومع ذلك، عليه الحذر من التأثر بالطاقة السلبية. عاطفياً، قد يواجه عتاباً من الشريك يتطلب احتواءً وحواراً هادئاً.
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الجوزاء
تظهر تحديات مهنية تتطلب الذكاء والحزم في التعامل، لكن الأمور تميل للاستقرار لاحقاً. عاطفياً، قد يشعر الجوزاء ببعض القلق تجاه العلاقة ويحتاج إلى مصارحة واضحة لتجنب سوء الفهم.
السرطان
ينصح بعدم التسرع في القرارات، مع احتمال وصول أخبار إيجابية تغير مجرى بعض الأمور. عاطفياً، الحوار الصريح مع الشريك ضروري لتوضيح المشاعر وتجنب الغموض.
الأسد
بعض التوترات في العمل قد تنشأ بسبب سوء تفاهم، لكنها تُحل بالحكمة والهدوء. لاحقاً، قد يحصل الأسد على تقدير مهني يعزز ثقته بنفسه.
العذراء
القلق المالي يسيطر نسبياً، لكن التحسن قادم تدريجياً. عاطفياً، تساعد الأنشطة الاجتماعية على تحسين المزاج واستعادة التوازن.
الميزان
الحذر مطلوب في التعامل مع الآخرين، فالتسرع قد يؤدي إلى خلافات. عاطفياً، تمر العلاقة بحالة من عدم الاستقرار وتحتاج إلى وضوح أكبر.
العقرب
تحديات تتطلب تحمّل المسؤولية بدلاً من البحث عن حلول خارجية. عاطفياً، هناك تطور سريع في العلاقة لكن دون اندفاع.
القوس
يوم مليء بالضغوط، ويُنصح بالصبر وتجنب القرارات المتسرعة. عاطفياً، الغيرة قد تؤثر على العلاقة وتحتاج إلى تعامل حكيم.
الجدي
فرص متعددة تحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار. عاطفياً، قد يظهر توتر بسيط يحتاج إلى حوار هادئ.
الدلو
تشعر ببعض الإرهاق والتشتت، ما يتطلب إعادة تنظيم الوقت والاهتمام بالصحة. عاطفياً، العلاقة تمر بفتور نسبي يحتاج إلى توازن.
الحوت
يوم مزدحم بالمهام والقرارات، ويتطلب تركيزاً عالياً. اجتماعياً وعائلياً، هناك حاجة لتعزيز التواصل وتجنب التوتر.
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