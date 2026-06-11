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منوعات

بعد 40 عاماً على اختفائها.. تحديد هوية امرأة عُثر على رفاتها في واشنطن

Lebanon 24
11-06-2026 | 04:01
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بعد 40 عاماً على اختفائها.. تحديد هوية امرأة عُثر على رفاتها في واشنطن
بعد 40 عاماً على اختفائها.. تحديد هوية امرأة عُثر على رفاتها في واشنطن photos 0
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حددت السلطات في ولاية واشنطن هوية رفات بشرية عُثر عليها في منطقة حرجية، ليتبين أنها تعود إلى امرأة اختفت قبل نحو أربعة عقود.
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وكان مكتب شرطة مقاطعة شيلان قد تلقى، في أيار الماضي، بلاغاً عن العثور على رفات بشرية قرب علامة الميل 27، قبل أن يجمع مكتب الطب الشرعي في المقاطعة جزءاً من الرفات من الموقع.

وعقب الاكتشاف، نفذت السلطات عملية بحث واسعة في المنطقة المحيطة، بمساعدة فرق البحث والإنقاذ ومتطوعي مقاطعة شيلان والكلاب البوليسية، من دون العثور على أدلة إضافية.

وأعلن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة كينغ أن الرفات تعود إلى باتريشيا إل. كولير، البالغة 38 عاماً، والتي شوهدت آخر مرة في 4 تموز 1986.

وبحسب النظام الوطني للأشخاص المفقودين والمجهولي الهوية، كان صديقها قد أبلغ عن اختفائها في ذلك الوقت.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة شيلان، إيرل كرو، إن التعرف إلى هوية كولير تم عبر تحليل الحمض النووي، بعد أن قدم أحد أقاربها عينة قبل أكثر من 20 عاماً.

ورغم تحديد الهوية، لم تتمكن السلطات من معرفة سبب الوفاة، فتم تسجيله على أنه "غير محدد".

وأحيل التحقيق إلى قسم شرطة تاكوما، الذي يواصل البحث في ظروف اختفاء كولير ووفاتها.

وقالت السلطات إنه لا توجد حالياً "أي خيوط أو مشتبه بهم"، داعية كل من يملك معلومات عن القضية إلى التواصل مع شرطة تاكوما.
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