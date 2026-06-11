كادت تسقط من الطابق الثاني.. لحظات تحبس الأنفاس في إنقاذ طفلة صغيرة (بالفيديو)

شهد أحد الأحياء السكنية في منطقة "إلفورد" شرق حالة من التوتر والقلق، بعدما كادت طفلة صغيرة أن تسقط من نافذة شقة في الطابق الثاني.

وتدخل عدد من الأشخاص بسرعة في اللحظات الحرجة، وتمكنوا من إنقاذ الطفلة في مشهد وثقته كاميرات المراقبة، وأثار تفاعلاً واسعاً على .

وأظهر المقطع الطفلة وهي تتدلى خارج النافذة في وضع شديد الخطورة، فيما سارع ومارة إلى تنظيم عملية إنقاذ فورية، عبر تأمين المنطقة أسفل المبنى، بينما حاول آخرون الوصول إليها وإعادتها إلى داخل الشقة.

وانتهت الحادثة بسلام بفضل سرعة الاستجابة والتعاون بين الحاضرين، دون تسجيل أي إصابات خطيرة، وسط ارتياح كبير بين السكان وإشادة بشجاعة المتدخلين وحسن تصرفهم في موقف كان يمكن أن ينتهي بكارثة.